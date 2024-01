La serie “Masters of the Air” (en español: “Los amos del aire”) es la alternativa ideal para los amantes de los dramas bélicos, ya que desarrolla su trama durante la Segunda Guerra Mundial y está inspirada en varias producciones relacionadas. Por si fuera poco, tiene un elenco de lujo, en el que destacan las estrellas Austin Butler, Callum Turner y Barry Keoghan. Si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber la fecha y hora de estreno de cada capítulo del programa. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de episodios.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por John Shiban y John Orloff, basándose en el libro “Masters of the Air: How The Bomber Boys Broke Down the War Machine” de Donald L. Miller.

Además, está producido por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, quienes estuvieron detrás de otras aclamadas obras del género: “Hermanos de sangre” y “The Pacific”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Masters of the Air”:

¿DE QUÉ TRATA “MASTERS OF THE AIR”?

La serie de Apple TV+ sigue a los hombres del 100º Grupo de Bombardeo (el “Cien sangriento”) mientras realizan peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y se enfrentan a las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror absoluto del combate a más de 7 mil metros de altura.

Algunos fueron derribados y capturados; otros resultaron heridos o murieron. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de su destino individual, todos se cobraron un peaje.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “MASTERS OF THE AIR”?

La primera temporada de “Masters of the Air” se compone de 9 episodios, programados para estrenarse entre el 26 de enero y el 15 de marzo del 2024.

Estos capítulos están dirigidos por Cary Joji Fukunaga, Anna Boden, Ryan Fleck, Dee Rees y Tim Van Patten. Asimismo, cuentan con John Orloff como guionista principal.

GUÍA DE EPISODIOS DE “MASTERS OF THE AIR”

Apple TV+ confirmó que los episodios de “Masters of the Air” se estrenan de acuerdo a la siguiente programación.

“Part One”: viernes 26 de enero del 2024 “Part Two”: viernes 26 de enero del 2024 “Part Three”: viernes 2 de febrero del 2024 “Part Four”: viernes 9 de febrero del 2024 “Part Five”: viernes 16 de febrero del 2024 “Part Six”: viernes 23 de febrero del 2024 “Part Seven”: viernes 1 de marzo del 2024 “Part Eight”: viernes 8 de marzo del 2024 “Part Nine”: viernes 15 de marzo del 2024

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MASTERS OF THE AIR”?

Los capítulos de “Masters of the Air” se lanzan vía streaming desde las 12:00 am. (ET) en Estados Unidos. Por lo tanto, el horario varía de acuerdo al país en el que te encuentres.

Horario según países:

México: 11 pm. del jueves

Costa Rica: 11 pm. del jueves

El Salvador: 11 pm. del jueves

Guatemala: 11 pm. del jueves

Honduras: 11 pm. del jueves

Nicaragua: 11 pm. del jueves

Perú: 12:00 am. del viernes

Colombia: 12:00 am. del viernes

Ecuador: 12:00 am. del viernes

Panamá: 12:00 am. del viernes

Bolivia: 1:00 am. del viernes

Puerto Rico: 1:00 am. del viernes

República Dominicana: 1:00 am. del viernes

Venezuela: 1:00 am. del viernes

Argentina: 2:00 am. del viernes

Chile: 2:00 am. del viernes

Paraguay: 2:00 am. del viernes

Uruguay: 2:00 am. del viernes

España: 6:00 am. del viernes

¿CÓMO VER “MASTERS OF THE AIR”?

“Masters of the Air” está disponible a través de Apple TV+. Por lo tanto, para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Austin Butler, Callum Turner y Anthony Boyle son las figuras principales del póster de la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

