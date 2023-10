La repentina muerte de Matthew Perry no solo ha dejado innumerables corazones conmovidos sino también una investigación policial para esclarecer lo sucedido. Después de la tristeza por la partida del actor de “Friends”, con su icónico personaje Chandler Bing, las autoridades de Los Ángeles ingresaron a su casa para recolectar evidencias y ya se conoce lo primero que hallaron entre las pertenencias del actor estadounidense.

La noche del sábado 29 de octubre fue un duro golpe para los fanáticos de la recordada serie de televisión protagonizada por Perry, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y David Schwimmer.

“Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Matthew Perry. Él fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans”, fue el comunicado de Warner Bros. TV en sus redes sociales, la cual se compartió en la cuenta de “Friends”.

Los compañeros y “hermanos” de Matthew Perry todavía no se han pronunciado en redes sociales. De acuerdo a Page Six, su silencio se debe a que están “sufriendo” y esperan lanzar un mensaje en conjunto para despedirse de su gran amigo y coprotagonista de la serie de televisión.

Matthew Perry junto a sus coprotagonistas de “Friends” (Foto: AFP)

¿QUÉ ENCONTRÓ LA POLICÍA EN LA CASA DE MATTHEW PERRY?

En la casa de Matthew Perry, la policía halló medicamentos recetados como ansiolíticos, antidepresivos y uno contra la Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), de acuerdo a la información compartida por el portal TMZ. De esta manera, se confirmó que no se hallaron drogas ilegales dentro de la vivienda del actor de “Friends”.

En cuanto al EPOC, según Page Six, se sabía que el intérprete estadounidense había fumado la gran parte de su vida, por lo que necesitaba esa medicina para tratar las consecuencias del tabaco en su organismo.

También se conocía la lucha de Perry contra sus adicciones, como lo contó en su autobiografía “Amigos, amantes y aquello tan terrible” (Contraluz): “Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”.

Después de los primeros hallazgos, de acuerdo a TMZ, las investigaciones se enfocarán en un examen toxicológico a la estrella, cuyos resultados podrían tardar meses.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE MATTHEW PERRY

Horas antes de su muerte, Matthew Perry estuvo de buen humor y disfrutó de dos horas de pickleball en el Rivera Country Club, el más cercano a su vivienda en Pacific Palisades, según información de TMZ.

Después, volvió a su casa y le pidió a su asistente que le comprara un iPhone y anteojos recetados. Dos horas después, el trabajador lo encontró inconsciente en su jacuzzi y llamó al 911. Hizo lo mismo con la madre y el hermano del actor, además de una mujer que no ha sido identificada.