Mauricio Ochmann es uno de los actores más populares de habla hispana. Es conocido por su participación en telenovelas y series, tanto en México como en los Estados Unidos. Es considerado todo un galán y tiene miles de fans que siguen cada uno de sus pasos.

El actor de 44 años está en un buen momento de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. El intérprete de “El Chema” disfruta de ser padre de sus dos hijas, Kailani y Lorenza, y de su relación con la modelo Paulina Burrola.

Si bien ahora tiene una vida tranquila y llena de felicidad, en el pasado todo fue muy diferente. Mauricio Ochmann tuvo una infancia muy difícil y entre los momentos más duros por los que pasó destaca un desgarrador intercambio que tuvo con su primer papá adoptivo. ¿Qué pasó? Aquí te contamos la historia.

GUILLERMO, EL PADRE ADOPTIVO QUE MAURICIO OCHMANN PERDIÓ CUANDO ERA UN NIÑO

La madre biológica de Mauricio Ochmann lo tuvo con tan sólo 15 años y decidió darlo en adopción. Entre el mes y dos meses de nacido, el actor llegó a la vida de sus primeros padres adoptivos: María y Guillermo Sánchez, un matrimonio de mexicanos que vivía en Estados Unidos.

Lamentablemente, el hogar de María y Guillermo no duró mucho. Después de cumplir un año, los padres adoptivos de Mauricio Ochmann se divorciaron y el actor se mudó a México con su mamá.

En México, María se casó con Thomas Ochmann, el segundo padre adoptivo de Mauricio. A pesar de tener una nueva imagen paterna, para el actor su primer padre biológico era muy importante y tenia un vinculo especial con él, lo cual le generaba mucha emoción cada vez que podía verlo.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro. Guillermo Sánchez viajaba a México a visitar a Mauricio Ochmann, pero cuando el intérprete tenía entre cuatro o cinco años, las visitas de su papá adoptivo llegaron a su fin.

En una salida a un parque, Guillermo habló seriamente con su hijo Mauricio Ochmann y le dijo que ya no podrían verse, según reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

“En una de esas visitadas me dice ‘Ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’”, recordó Mauricio, quien rompió en llanto ante esta noticia. Él no entendía realmente cómo su papá le hacía daño.

El actor le explicó a Yordi que en ese entonces padecía ataques de asma emocional y, sugirió que tal vez la emoción de ver a su padre era una especie de detonante a esta afección. Es por ello que sus progenitores decidieron cortar con las visitas de Guillermo Sánchez.

“Para mi esos son uno de los momentos más duros que he vivido porque para mi era una ilusión y emoción siempre que él llegaba a visitarme. Y lo que si es cierto es que a mi me daban ataques de asma. Yo adquirí como un asma emocional infantil... Tenía como ese problema y yo batallaba con eso”, recordó el famoso actor.

Mauricio Ochmann y su primer papá adoptivo volvieron a reconectar varios años más tarde, lo cual provocó que el actor pudiera crear bonitos recuerdos con él. Tal y como lo muestra en sus redes sociales, el actor recuerda con cariño al hombre que fue su primera imagen paterna, quien murió el 28 de diciembre de 2020.