En 2016, la pareja conformada por los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Morelos, México, y dos años después dieron la bienvenida a su única hija en común, la pequeña Kailani Ochmann Derbez nacida el 25 de febrero del 2018. Todo parecía ir bien en la relación, hasta que en marzo de 2020 anunciaron que estaban separados.

Debido a que los mexicanos se mostraban como una de las parejas más sólidas del medio, su divorcio cayó como un balde de agua fría a sus fanáticos, quienes seguían su día a día a través de sus redes sociales y el programa ‘De viaje con los Derbez’, donde los Ochmann se reunían con el resto del clan encabezado por el protagonista de “No se aceptan devoluciones”.

Precisamente, la serie que muestra las aventuras de los Derbez fue señalada como la razón por la que los actores pusieron fin a su matrimonio. Los involucrados nunca revelaron los verdaderos motivos de su ruptura, lo que generó rumores que fueron aclarados en una reciente entrevista, por el mismo Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez cuando era esposa de Mauricio Ochmann (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON REALMENTE MAURICIO OCHMANN Y AISLINN DERBEZ?

El popular “Chema” acabó con los murmullos alrededor de su anterior relación en el programa conducido por Yordi Rosado y dio a conocer las verdaderas causas de su rompimiento con la hija de Eugenio Derbez. Mauricio explicó que el reality de su suegro no fue el detonante de su compromiso, pues el problema venía de meses atrás y estaba relacionado en gran parte con su hija.

“Son cosas que tenían que ver con el cuidado de la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de dormir, de comer. Estábamos en Marruecos y hubo varios roces donde al final me sentí solo con la bebé, custodiándola de alguna manera y me tocó enfrentar a las productoras”, expresó.

Ochmann puso énfasis en que su relación ya estaba deteriorada desde antes de la serie, por lo que junto a Aislinn decidieron recurrir a ayuda terapéutica:

“Ya veníamos con complicaciones y había empezado a notar ciertas cosas. Estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo, intentamos ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo; siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto”.

MAURICIO OCHMANN Y AISLINN DERBEZ, ¿QUIÉN TERMINÓ LA RELACIÓN?

Durante la entrevista, Ochmman reveló que fue él quien tomó la decisión de dar fin al matrimonio que tenía con la también modelo, lo que no significó que la había dejado de querer, sino que necesitaba espacio para poder recorrer su propio camino:

“A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘Ais, creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante cinco, seis años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos [...] Pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío, nos estamos metiendo el pie, me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza’”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochamnn junto a su pequeña hija (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿MAURICIO OCHMANN Y AISLINN DERBEZ TIENEN UNA MALA RELACIÓN?

El actor dio a conocer que mantiene una muy buena relación con la madre de su hija, gracias a la ayuda que recibieron y el haber puesto fin a su vínculo cuando era necesario.

“Fue llegar a ese estado de entendimiento, de que somos familia por Kai. Nos acompañamos y hablamos todos los días, ella se apoya en mí y yo me apoyo en ella, hemos armado una muy bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre”, concluyó.