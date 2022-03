Maxi Iglesias es uno de los protagonistas de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, primera película peruana de Netflix, junto a Stephanie Cayo. Pero el actor español es más conocido por interpretar a Cabano en la serie juvenil “Física o química”, a Max en “Velvet” y a Ovni en “Ingobernable”.

En la cinta que se estrena el viernes 18 de marzo, el interprete de 31 años da vida a Salvador Campodónico, un exitoso empresario español, cuya familia es dueña de la corporación hotelera más grande de toda España.

Para la construcción de su primer proyecto internacional eligen a una maravilla mundial: Cusco, en ese majestuoso lugar conoce a Ariana. Pero ¿quién es Maxi Iglesias y dónde apareció antes de “Hasta que nos volvamos a encontrar”?

¿QUIÉN ES MAXI IGLESIAS?

Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo nació el 6 de febrero de 1991 en Madrid, España, y estudió en el colegio Cardenal Spínola. Antes de empezar su carrera actoral jugó fútbol de manera profesional en varios equipos de la capital de España.

Cuando apenas tenía seis años participó en la película “La pistola de mi hermano” de Ray Loriga. En 2005 empezó su carrera en televisión en “Hospital Central”, popular serie Telecinco, y después participó en “Cuéntame cómo pasó”.

Pero su saltó a la fama llegó cuando interpretó a César Cabano en “Física o química”. En 2015 dio vida a Chad Mendoza en la producción “Dueños del paraíso” de Telemundo. En 2019 participó en la serie original de Netflix “Valeria”.

Maxi Iglesias como Víctor en la serie "Valeria" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE MAXI IGLESIAS?

En diciembre de 2021, Maxi Iglesias confirmó su relación con la actriz peruana Stephanie Cayo a través de sus redes sociales. “Si quien tiene un amigo, tiene un tesoro… Entonces, cuando es mucho más que una amiga… ¿Qué hay más que un tesoro?”, escribió el madrileño de 30 años en su cuenta de Instagram.

Ellos se coincidieron en el rodaje de la primera película peruana para Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que sigue las vidas opuestas de un arquitecto y una artista cuando se ven transformadas por su encuentro que los lleva a hacer un cambio de perspectiva.

“El tiempo fue colocando cosas al margen del trabajo porque yo terminé ese rodaje con una buena compañera que, además, me parecía una buena persona. Me he enamorado en la ficción muchas veces, pero a lo mejor después del trabajo no me ha apetecido compartir mucho más. Es cierto que, en este caso, me apetecía, pero con ella”, confesó Iglesias a la revista Harper’s Bazaar.

Maxi Iglesias y la peruana Stephanie Cayo se conocieron durante las grabaciones de "Hasta que nos volvamos a encontrar" (Foto: Netflix)

FOTOS DE MAXI IGLESIAS EN INSTAGRAM

Maxi Iglesias como Francisco Marlango en "La cocinera de Castamar" (Foto: Antena 3)

Maxi Iglesias luciéndose en un automóvil plateado (Foto: Maxi Iglesias/ Instagram)