La película “Mean Girls” (en español: “Chicas pesadas”) es uno de los grandes clásicos del cine adolescente que se estrenaron en el 2004. No solo inspiró más de un meme de Internet, sino que también fue la base de una famoso musical homónimo en Broadway. Así, Hollywood ha querido expandir la franquicia y lanzar, en el 2024, un remake de la cinta original. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de esta nueva producción? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el primer filme se basó en un guion de Tina Fey, quien adaptó el libro “Queen Bees and Wannabes” de Rosalind Wiseman a la pantalla. Esta vez, ella retoma como escritora de la cinta, junto a Nell Benjamin.

Bajo la dirección de Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., el largometraje nos sumerge en la historia de Cady Heron, la nueva estudiante de un instituto estadounidense que es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado “Las Plásticas”, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen.

Sin embargo, cuando Cady comete el grave error de enamorarse del ex novio de Regina, Aaron Samuels, se encuentra en el punto de mira de Regina.

Con la ayuda de sus amigos marginados Janis y Damian, Cady se propone acabar con la depredadora del grupo y aprender a ser fiel a sí misma en la jungla más despiadada de todas: el instituto.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MEAN GIRLS”?

1. Angourie Rice como Cady Heron

Para descubrir quién es quién en la película musical, debemos empezar con la protagonista: Cady Heron. Ella es una joven que asiste a una escuela pública por primera vez, tras haber recibido educación en casa toda su vida en África.

Tras ser interpretada en la primera película por Lindsay Lohan, esta vez es Angourie Rice quien asume el personaje. Ella es famosa por su trabajo en “The Nice Guys”, “Mare of Easttown”, “The Beguiled” y producciones del MCU.

Angourie Rice reemplaza a Lindsay Lohan en el icónico rol de Cady Heron en “Mean Girls: The Musical” (Foto: Paramount Pictures)

2. Reneé Rapp como Regina George

Regina George es la chica rica que lidera a “Las Plásticas” (The Plastics), el grupo de populares que gobierna todo el instituto al que asiste Cady.

Previamente interpretada por Rachel McAdams, ahora el rol es asumido por Reneé Rapp, famosa cantante que también ha aparecido en la serie “La vida sexual de las universitarias” de HBO.

Reneé Rapp reemplaza a Rachel McAdams en el icónico rol de Regina George en “Mean Girls: The Musical” (Foto: Paramount Pictures)

3. Auliʻi Cravalho como Janis ‘Imi’ike

Janis ‘Imi’ike era la mejor amiga de Regina, pero ahora desprecia todo lo que la millonaria representa. Ella forma una alianza con Cady, con el fin de darle una dosis de su propia medicina a la Abeja Reina.

Luego de ser interpretada por Lizzy Caplan, esta vez es Auli’i Cravalho la que le da vida al personaje. En su filmografía, se encuentran los títulos: “Moana”, “The Power”, “Crush”, “All Together Now”, “Rise” y “Weird City”.

Angourie Rice como Cady Heron y Auliʻi Cravalho como Janis 'Imi'ike en una escena de la película musical "Mean Girls" (Foto: Paramount Pictures)

4. Tina Fey como Sharon Norbury

Tina Fey retoma el papel original que tuvo en “Mean Girls” (2004). Ella es la Sra. Norbury, profesora de matemáticas del North Shore High School.

La estrella es conocida por su extenso trabajo en Hollywood. Así, la hemos visto antes en proyectos como “Date Night”, “The Invention of Lying”, “A Haunting in Venice”, “30 Rock”, “Only Murders in the Building” y “This Is Where I Leave You”.

Tina Fey retoma su papel como la sabia Ms. Norbury en "Mean Girls: The Musical" (Foto: Paramount Pictures)

5. Bebe Wood como Gretchen Wieners

Gretchen Wieners es una de las integrantes de Las Plásticas, famosa por difundir rumores en la escuela y, en el fondo, ser dura con su propia imagen.

La actriz que le da vida al personaje es Bebe Wood, quien también es parte de los elencos de “Love, Victor”, “A Merry Friggin’ Christmas”, “The New Normal”, “The Real O’Neals”, “Boy Genius” y “Crushed”.

Bebe Wood interpreta a Gretchen Wieners en la película musical "Mean Girls". Ella es una de Las Plásticas (Foto: Paramount Pictures)

Otros actores y personajes del musical “Mean Girls”:

Avantika como Karen Shetty

Tim Meadows como el director Duvall, quien retoma su papel de la película original

Christopher Briney como Aaron Samuels

Jaquel Spivey como Damian Hubbard

Jenna Fischer como la Sra. Heron

Busy Philipps como el Sr. George

Jon Hamm como el entrenador Carr

Ashley Park como Madame Park

Mahi Alam como Kevin Ganatra

Connor Ratliff como el señor Rapp

