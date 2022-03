Después del relativo éxito de “Club Estambul”, Netflix continúa apostando por las series turcas y presenta a “Medianoche en el Pera Palace” (“Midnight at the Pera Palace” en inglés y “Pera Palas’ta Gece Yarisi” en su idioma original), protagonizada por Hazal Kaya y creada por Elif Usman con la dirección de Emre Şahin.

Se trata de una adaptación del galardonado libro de Charles King, “Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul”, y narra la historia de la joven periodista Esra, quien, tras quedarse una noche en un hotel histórico de Estambul, viaja inesperadamente al pasado y debe detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna.

Los ocho episodios de la primera temporada de “Medianoche en el Pera Palace” están disponibles en Netflix recién desde el jueves 3 de marzo de 2022, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

“MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie turca, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que la historia de Esra y su compañero de viaje temporal Ahmet continúe en una nueva tanda de episodios.

En el episodio final de “Medianoche en el Pera Palace”, mientras Sonya encuentra una llave para cambiar el pasado, Esra se enfrenta a Resat e idea un plan para revelar la intención de George y detener una mayor conspiración.

Por lo tanto, una segunda temporada podría mostrar las consecuencias del nuevo viaje en el tiempo, lo que Esra y Ahmet harán para encontrar “el portal de la verdad” y descubrir lo que realmente sucedió con Eleni.

Aunque ni los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda entrega, el camino está preparado para ahondar más en lo que sucederá con los protagonistas de “Medianoche en el Pera Palace”.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

¿Qué pasará con Esra y Ahmet en la segunda temporada de "Medianoche en el Pera Palace"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE”?

Si Netflix renueva “Medianoche en el Pera Palace” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del primer trimestre de 2023.