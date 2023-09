Se acaba la semana y llega el momento de disfrutar de un merecido periodo de descanso. Probablemente tengas pensado salir, pero si te quedas en casa... qué mejor que hacerlo viendo una buena película o maratoneando alguna serie imperdible. Por ello, en esta nota, hemos reunido una gran selección de títulos que están disponibles, a través de Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, del 15 al 17 de septiembre del 2023. ¡Qué los disfrutes!

Vale precisar que la lista incluye proyectos de diversos géneros, países y temáticas. Muchos de ellos son clásicos de culto, mientras otros son nuevos lanzamientos que ya han llamado la atención de los críticos a nivel internacional.

También se suman algunas producciones aptas para todo tipo de público, con el fin de que toda la familia pueda ser parte de tu maratón.

PELÍCULAS Y SERIES QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. “El Conde” (2023)

Esta cinta del reconocido director Pablo Larraín es la ganadora del premio a Mejor Guion del Festival de Cine de Venecia 2023 y presenta a un peculiar protagonista: Augusto Pinochet como un vampiro.

¿De qué trata? Después de vivir por más de dos siglos, Augusto Pinochet es un vampiro que desea la muerte, pero los buitres que lo rodean no lo dejarán ir sin un último bocado. Puedes ver la producción desde este enlace.

2. “Fight Club” (1999)

“El club de la pelea” es un clásico de David Fincher, protagonizado por Edward Norton y Brad Pitt. Tiene uno de los más impactantes giros de guion del cine, por lo que ya es considerada como una obra de culto.

¿De qué trata? Un oficinista desencantado encuentra un escape para sus sentimientos reprimidos cuando conoce al misterioso Tyler Durden, con quien crea una violenta sociedad secreta.

Si te encuentras en México, Latinoamérica o España, puedes ver la producción desde este enlace.

3. “Hermanos de sangre” (2001)

“Band of Brothers” es una miniserie bélica basada en la obra homónima de Stephen E. Ambrose. Se compone de 10 emocionantes episodios producidos por Steven Spielberg y Tom Hanks.

¿De qué trata? Recién salidos del campo de entrenamiento, una compañía de soldados estadounidenses viven la dura realidad de la II Guerra Mundial mientras hacen un viaje peligroso por Europa. Puedes ver la producción desde este enlace.

4. “Atlanta” - Temporada 4

Si eres de las personas que estaba esperando ver la cuarta temporada de “Atlanta” vía streaming, es un placer anunciar que ya está disponible en Netflix para toda América Latina. Y si eres de quienes aún no has visto el show... creemos que es momento de sumergirte en la mente del genial Donald Glover.

¿De qué trata? Earn, Al, Darius y Van están de regreso, pero Atlanta se siente distinta. ¿O son ellos quienes han cambiado?

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción desde este enlace.

5. “Chicago” (2002)

Este es un clásico de Rob Marshall que te dejará con ganas de escuchar mucho jazz y ver más de las espectaculares Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones. ¡Eso sí! Te advertimos que su banda sonora es altamente adictiva.

¿De qué trata? Roxie Hart es una ama de casa aburrida cuya ambición de fama la lleva a la cárcel. Menos mal que tiene un abogado astuto que puede sacar provecho de la situación.

Si te encuentras en México, Latinoamérica o España, puedes ver la producción desde este enlace.

PELÍCULAS Y SERIES QUE PUEDES VER EN AMAZON PRIME VIDEO

1. “Cold War” (2018)

“Zimna wojna” es una de las mejores películas del 2018. Está dirigida por Pawel Pawlikowski y protagonizada por Joanna Kulig y Tomasz Kot. ¡Todo en esta cinta es arte!

¿De qué trata? Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos. Puedes ver la producción desde este enlace.

2. “Spotlight” (2015)

“En primera plana” de Tom McCarthy fue la ganadora del Óscar a Mejor Película en el 2015. Es considerado un notable drama periodístico protagonizado por Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams.

¿De qué trata? ‘Spotlight’ narra la verdadera historia de una investigación del Boston Globe ganadora del premio Pulitzer que sacudió la ciudad y causó una crisis en una de las instituciones más antiguas y reputadas del mundo, la Iglesia Católica.

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción desde este enlace.

3. “Jury Duty” (2023)

Esta divertida serie de 8 episodios está nominada a 3 premios Emmy 2023. Fue creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky, centrándose en el integrante de un jurado estadounidense que desconoce que todo el caso es falso.

¿De qué trata? ‘El Jurado’ es una serie de comedia de estilo documental que narra el funcionamiento interno de un juicio a través de los ojos de un jurado en particular.

Si te encuentras en México, Latinoamérica o España, puedes ver la producción desde este enlace.

PELÍCULAS QUE PUEDES VER EN DISNEY PLUS

1. “Elemental” (2023)

“Elementos” es un encantador film animado apto para toda la familia. Está dirigido por Peter Sohn y lleva la marca de Pixar Studios.

¿De qué trata? En una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente descubrirán algo elemental: cuánto tienen en común. Puedes ver la producción desde este enlace.

2. “Lang Lang Plays Disney” (2023)

Lang Lang, uno de los mejores pianistas del mundo, reinterpreta algunos temas icónicos de Disney en este especial dirigido por Oliver Murray.

¿De qué trata? Acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Lang Lang invita al público a saborear clásicos de Disney como “Let It Go”, “We Don’t Talk About Bruno”, “You’ll Be in My Heart” feat. Alfie Boe, “When You Wish Upon a Star” con la intérprete Gina Alice Redlinger y muchos más. Puedes ver la producción desde este enlace.

RECOMENDACIONES EN OTROS SERVICIOS DE STREAMING

1. “Last Night in Soho” (2021) de Edgar Wright.

¿De qué trata? Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción a través de Star Plus.

2. “The Fabelmans” (2022) de Steven Spielberg

¿De qué trata? Al crecer en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial, un niño llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad. Película semiautobiográfica sobre la infancia y juventud de Steven Spielberg.

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción a través de HBO Max.

3. “The Great” - Tercera temporada

¿De qué trata? En la temporada 3 de ‘The Great’, Catherine y Peter intentan recomponer su matrimonio tras algunos desafíos que parecen irremontables.

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción a través de Lionsgate Plus.

4. “Memento” (2000)

¿De qué trata? Un misterio de asesinato en líneas temporales no lineales, el film de Christopher Nolan es ejemplo de un director que descubre y refina obsesiones y técnicas a lo largo de su carrera. Pero lo más importante es que Memento es infinitamente inventiva, perfectamente calibrada y emocionalmente rica.

Si te encuentras en México o Latinoamérica, puedes ver la producción a través de MUBI.

