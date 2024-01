CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de 16 emocionantes episodios, “Mi adorable demonio” (“My Demon” en inglés), serie surcoreana de SBS TV y Netflix dirigida por Kim Jang-han a partir del guion de Choi Ah-Il, llegó a su fin y con ello la historia de amor de Do Do-hee (Kim Yoo-jung) y Jung Gu-won (Song Kang).

El drama de fantasía que terminó en su país de origen el 20 de enero de 2024 y en la plataforma de streaming de la N Roja el viernes 26 de enero sigue a Do Do Hee, la heredera de un conglomerado que tiene varios enemigos, y el demonio Jung Koo Won, que un día pierde sus poderes y debe quedarse junto a Do Hee para recuperarlos.

En los primeros capítulos de “Mi adorable demonio”, los protagonistas se conocen en una inesperada cita; Do Do-Hee se queda con los poderes de Jung Gu-won por accidente; acuerdan ayudarse mutuamente hacen que logren resolver sus problemas; y la heredera le propone matrimonio al demonio para cumplir la última voluntad de Joo Cheon-sook, pero este la rechaza.

El primer encuentro de Do Do Hee y Gu-won en un cita inesperada en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI ADORABLE DEMONIO”?

A lo largo de la primera temporada, Do-Hee sufre una serie de ataques. Aunque Jung Gu-won siempre llega a tiempo para salvarla, deben descubrir quién está detrás de todo, desde el asesinato de la fundadora de Mirae Group hasta cada uno de los atentados en contra de la protagonista.

Después de pasar tanto tiempo juntos, es evidente que Do Do-hee y Jung Gu-won están enamorados. Aunque se niegan a aceptarlo e incluso elaboran un contrato para casarse, no tardan en confesar su amor. El problema es que Gu-won empieza a perder sus poderes y se convierte en un blanco fácil para el villano, que ordena asesinarlo.

Aunque el demonio sobrevive y se recupera al recargar su poder tocando el tatuaje en la muñeca de Do-Hee. La joven heredera es consciente de que sus enemigos podrían volver a atacar, así que decide renunciar a su puesto de presidenta, lo que le permite a Suk-min tomar el control de Grupo Mirae.

Jung Gu-won descubre que la única forma de recuperar sus poderes es que Do-Hee, no obstante, cuando ella está en peligro de muerte por culpa de Do-gyeong, el hijo de Suk-min, decide arriesgar su vida para salvarla, lo que le permite recuperarlos. Las cosas mejoran para la feliz parece, al menos hasta que el demonio recuerda su vida como humano y lo que sucedió con su amada.

¿Qué pasó Jung Gu-won antes de convertirse en demonio?

Hace 200 años, Gu-won era un noble llamado Seo Yi-sun y Do-hee era una cortesana llamada Wolsim. Aunque se amaban no podían estar juntos debido a las diferencias de clases sociales. Con la esperanza de algún día poder vivir su amor, Gu-won introdujo a Do-hee en el catolicismo, lo que provocó su asesinato.

Seo Yi-sun trató de salvar a Wolsim, pero llegó demasiado tarde. Cegado por la ira, asesinó a los responsables y se suicidó. Pero lo que más preocupa a Gu-won es que la mujer que resulta ser dios le dice que la historia podría volver a repetirse. De hecho, Do-hee está en peligro de muerte porque descubre que Suk-min es el responsable de todo y lo confronta. El demonio llega a tiempo para salvar a su amada, mientras que Suk-min salta de un edificio tras revelar que Madame Ju mató a los padres de la joven.

Jung Gu-won y Do Do-hee en sus vidas pasadas en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI ADORABLE DEMONIO”?

¿Madame Ju realmente mató a los padres de Do-hee?

Madame Ju no asesinó a los padres de Do-hee, pero sí fue testigo de su muerte, ya que había hecho un trato con el demonio Gu-won. A partir de ese momento, Do-hee empieza a tenerle miedo a su esposo. Cuando decide darle otra oportunidad, lo ve cobrando un contrato y no sabe cómo lidiar con ese sentimiento.

Por su parte, Gu-won no quiere que Do-hee se sienta miserable y menos que la historia se repita, así que se marcha. La empresaria se da cuenta de que no quiere perder a su amado y busca la manera de reencontrarse con él. Tras colocarse el collar de Wolsim recuerda su vida pasada y tiene una idea de dónde buscar.

Sin embargo, antes de que pueda salir a buscarlo, la detiene Suk-min, quien no murió luego de su caída del edificio y se desfiguró su rostro para evitar ser encontrado por Gu-won. Su plan es vengarse de los protagonistas de “Mi adorable demonio”. Cuando el desquiciado hombre lastima a Do-hee, Gu-won aparece para rescatarla, pero no puede evitar que su amada reciba un disparo. A pesar de que eso significa romper las reglas, el demonio le devuelve la vida a Do-hee, lo que provoca que se queme.

¿Do-he y Gu-won se reencuentran?

Do-hee decide acudir al lugar donde recibió el tatuaje de Gu-won e intentar hacer un trato con él. Dios, conmovido por el dolor de la joven, regresa a la vida al demonio como pago por una apuesta pasada. La pareja finalmente puede ser feliz, sobre todo porque Suk-min está en prisión.

Al final de “Mi adorable demonio”, se revela que el padre de Do-hee hizo un trato con Gu-won para salvar a su esposa e hija. La joven no lo culpa por la muerte de sus padres y el demonio resuelve solo firmar contratos con personas malvadas.

Por otro lado, Ju Seok-hoo se convierte en el nuevo presidente de Grupo Mirae tras la renuncia de Do-hee; Ga-young salva a una niña de su padre abusivo y se queda en Corea del Sur para cuidar a la pequeña.