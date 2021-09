¿Cuándo se emite el final de “Mi hija”? La telenovela turca “Kizim” ya se encuentra en sus últimos momentos de la historia de Öykü (Beren Gökyıldız), Demir (Buğra Gülsoy) y Candan (Leyla Lydia Tuğutlu), que ha sido un éxito rotundo como el de “Mujer” (“Kadin”), “Love Is in the Air” y “Tierra amarga”. La producción televisiva ha estado extendiendo su final durante setiembre, ante la llegada de la nueva serie “Infiel” (“Sadaktsiz”).

La producción otomana apareció en España el 28 de diciembre de 2020, con una popularidad inmediata que la convirtió en una de las series más vistas de dicho país. Su acogida, a lo largo de los meses, no ha disminuido, sino todo lo contrario: la expectativa sobre el desenlace de la ficción es cada vez más altas.

¿Cuántos episodios tiene “Kizim”? El drama turco, en su emisión original, tiene un total de 34 episodios de 135 minutos cada uno. En Turquía, la producción televisiva culminó con una sola temporada, sin mayores novedades de una posible secuela en la pantalla chica, a pesar del interés y los altos niveles de audiencia que ha tenido en Argentina, México, Perú.

¿De qué trata “Mi hija”? La trama se centra en Öykü, una niña de ocho años que padece de la enfermedad de Niemann-Pick. Antes de ese terrible diagnóstico, había sido abandonada por su madre biológica. Cuando se supo de su mal, su tía la dejó a su suerte y su padre, Demir, quien no sabía de su existencia, fue quien la cuidó primero para salvarse de la cárcel, pero después para protegerla de verdad.

“Mi hija” o “Kizim” (en su idioma original) se transmite en España desde el 28 de diciembre de 2020 y desde entonces ha atrapado al público (Foto: Med Yapım)

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MI HIJA” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Mi hija” se emite en España por medio de la señal de Antena 3. El canal de televisión, durante setiembre, ha prolongado el final de la serie para ir promocionando su nueva adquisición: “Infiel”.

Por ello, esta nueva ficción ha tomado el horario de “Kizim” de las 22:00 horas del domingo y ha emitido solo medio capítulo de la historia de Öykü, en comparación a la duración de la emisión en Turquía, durante las anteriores semanas.

Por ello, se espera que la fecha definitiva del final de “Mi hija” en Antena 3 se trasmita los domingos 18 y 26 de setiembre en el horario de las 23:45 horas, después de un nuevo capítulo de “Infiel”, la adaptación de “Doctor Foster” de la BBC.

¿DÓNDE PUEDO VER “MI HIJA”?

El drama turco “Mi hija” se trasmite en Antena 3 de España, todos los domingos, pero también se puede ver online y en directo a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Dicho espacio cuenta con todos los episodios emitidos hasta el momento, pero también se puede mirar adelantado los episodios por estrenarse.

Öykü encontró un sobre con dinero en un parque, una de las claves del final de la telenovela turca. (Foto: Med Yapim)

