El hijo menor de Eugenio Derbez, producto de su relación con la actriz Victoria Ruffo, es el talentoso y divertido José Eduardo Derbez, cuya vida ha estado expuesta al público desde que es un niño. Con los años, el nacido en Ciudad de México tomó la decisión de seguir la carrera de sus progenitores, por lo que hoy es reconocido internacionalmente por sus trabajos en la pantalla grande y chica.

Una de las últimas producciones que está presentando Derbez es “Mi tío”, una comedia de Amazon Prime donde da vida a Andy, un músico frustrado y con el corazón destrozado al que no le importa nada ni nadie, pues pasa sus días en depresión total.

Este personaje comparte algunas características con el actor, lo que ha facilitado su interpretación. José Eduardo espera conquistar el corazón de la audiencia con este trabajo, meta que seguramente cumplirá.

“Me gustó salir de mi zona de confort, porque si bien es un personaje sarcástico como yo, no soy una persona tan valemadrista como ‘Andy’, parece que sí, pero no, al contrario me preocupo de todo, soy aprensivo y tengo mis manías. El papel es todo lo opuesto y así va por la vida hasta que aparece ‘Tadeo’ (su sobrino)”, expresó el actor.

El actor es poseedor de un gran carisma y habilidad para hacer reír al público, talento que heredó de su padre (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MI TÍO”?

Andy es un joven que está a punto de punto de ponerle fin a su existencia al estar cansado de tantos fracasos en su carrera y vida amorosa; sin embargo, todo cambia cuando su hermana Sam le encarga cuidar a su hijo Tadeo de 10 años, con quien emprenderá un camino de aprendizaje a través de sus distintas personalidades, formando una amistad y un hogar.

La trama de “Mi tío” verá temas como la depresión, las familias disfuncionales y las mujeres trans, los cuales el director Javier Colinas considera que deben ser tratados para crear una sociedad más inclusiva.

“No hay un solo tema que resulte distinto a lo que conocemos, porque creo que lo más encantador de la serie tiene que ver justamente con eso que te plantea una familia, pero no es una familia que se muestra en la televisión abierta, no son personas con problemas, con fallas como la mía o la de todos, por eso la gente va a empatizar”, detalló Díaz.

¿CÓMO VER “MI TÍO”?

La serie, basada en la producción inglesa de BBC Studios “Uncle”,se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime Video desde el viernes 25 de marzo. En la versión mexicana, Javier Colinas es el director de los seis episodios, mientras que Roberto Fiesco es el productor.

PERSONAJES DE “MI TÍO”

Además de José Eduardo Derbez en el rol de Andy, al proyecto se le suman Ariadne Díaz como Sam, la hermana del protagonista, quien es una mamá soltera que enfrenta diversos retos en sus relaciones y en la familia. Así mismo, el rol de mujer trans es interpretado por el actor Eduardo Yáñez, a quien el director le dedicó unas palabras por su espectacular trabajo.

Otros de los miembros del elenco principal son Gema Garoa, Michelle González, María López, Luis Arrieta, Alfonso Borbolla , Hugo Catalán y Alfonso Dosal.