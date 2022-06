Han pasado 13 años desde el fallecimiento de Michael Jackson, uno de los artistas más populares y talentosos de la historia, y conocido como “El rey del pop” debido a sus grandes y recordados éxitos musicales.

El 25 de junio de 2009, el mundo amaneció con una terrible noticia: Michael Jackson había sufrido un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hills, donde se preparaba para una nueva gira, y fallecería horas después, con solo 50 años.

Con motivo de su partida, muchas historias sobre la carrera del cantante, así como sus proyectos, salen a la luz, incluyendo cuando lanzó una canción junto a varios artistas latinos que, años después, se convertirían en referentes musicales de sus respectivos géneros.

Michael Jackson buscaba crear una nueva versión de "We are the world" (Foto: Facebook)

“WHAT MORE CAN I GIVE” DE MICHAEL JACKSON

En 1999, Michael Jackson viajó a Sudáfrica, donde se reunió con Nelson Mandela, líder social que derrotó la doctrina racista del “Apartheid”. Tras su entrevista, el artista tuvo la idea de interpretar un tema similar a “We are The World”.

En 2001 terminó la composición e intentó incluirla en su disco “Invincible”, algo que no ocurriría por negativa de Tommy Mottola, CEO de Sony, compañía con la que “El rey del pop” ya había tenido diferencias creativas y económicas.

En aquel año, en setiembre, un atentado terrorista estremeció Estados Unidos, y Michael reescribió la canción, adaptándola al ataque, e interpretándola junto a Beyoncé, Celine Dion, Carlos Santana, *NSYNC, entre otros.

Una vez más, las diferencias entre Mottola y Michael Jackson truncaron el lanzamiento de la canción como sencillo, y con esto que los 50 millones de dólares que el artista planeaba donar a los deudos del ataque a “Las torres gemelas”, aunque el tema terminaría siendo un éxito.

LA VERSIÓN LATINA DE “WHAT MORE CAN I GIVE”

Tras el éxito de la canción, y movido por el mensaje de paz que incluía, Michael Jackson decidió interpretar en español el tema, por lo que convocaría a grandes exponentes de la música latina.

Fue así como se unieron Alejandro Sanz, Cristian Castro, Gloria Estefan, Laura Pausini, Julio Iglesias, Shakira, Olga Tañón, Thalia, Juan Gabriel y Luis Miguel para cantar “Todo para ti”.

A esto se le unieron Celine Dion y Mariah Carey, quienes se mostraron interesadas en participar del proyecto.