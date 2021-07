Michael Landon es considerado un ícono de la televisión estadounidense. El actor, escritor, productor y director fue toda una celebridad que gozó de fama y fortuna, además tuvo el cariño del público y la admiración de sus colegas. Sin duda, un hombre que dejó huella y que ha cautivado a la teleaudiencia incluso muchos años después de su muerte en 1991.

Landon protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC. Fue muy conocido por su papel como “Little Joe” en Bonanza (1959-1973), como “Charles Ingalls” en “Little House on the Prairie” (1974-1983) y como “Jonathan Smith” en Highway to Heaven (1984-1989).

Además de ser una famosa estrella de televisión, Michael Landon también era un hombre de familia. Tuvo nueve hijos y se casó tres veces antes de que el cáncer de páncreas acabara con su vida. Entonces, ¿quiénes son los hijos del protagonista de “La familia Ingalls”? Aquí te lo contamos.

Michael Landon interpretó a Charles Ingalls a lo largo de las nueve temporadas de “La familia Ingalls”. (Foto: NBC)

MICHAEL LANDON: QUIÉNES SON LOS NUEVE HIJOS DEL ACTOR DE “LA FAMILIA INGALLS”

Según un artículo de WideOpenCountry.com, Michael Landon era padre de nueve hijos y se casó tres veces antes de fallecer el 1 de julio de 1991 a causa del cáncer de páncreas.

La primera esposa de Michael Landon fue Dodie Levy-Fraser, con quien se casó en 1956. La pareja tuvo dos hijos juntos; el primero de ellos fue Mark Fraser Landon. Mark no era el hijo biológico de Landon pero el actor lo adoptó y lo crió como si fuera suyo.

El segundo hijo que Landon fue Josh y, al igual que Mark, también lo adoptó como si fuera suyo. Según el artículo, Landon le dijo a “People” en 1962 que veía tanto a Mark como a Josh como sus propios hijos. Los dos hijos de Landon se dedicaron a la actuación.

“Odio cuando alguien los llama ‘adoptados’ ... Son mis hijos, punto”, dijo Landon. “No mis ‘hijos adoptivos’. Son mis hijos y yo soy su padre hasta que mueran, o yo muero”, afirmó.

Además de protagonista, Michael Landon produjo y dirigió varios capítulos de “La familia Ingalls”. (Foto: NBC)

Además de los dos hijos que compartió con su primera esposa, Michael Landon tuvo otros cinco hijos con su segunda esposa llamada Marjorie Lynn Noe. El actor y Noe se casaron en 1963.

Cheryl Lynn Landon no era la hija biológica de Michael Landon. Ella era la hija de Marjorie de un matrimonio anterior. Sin embargo, Landon la crió como si lo fuera. Cheryl tomó su apellido y publicó un libro sobre cómo era ser hija de una famosa estrella de televisión. El libro se titulaba “Le prometí a mi papá”.

El segundo hijo que Landon compartió con Marjorie fue una mujer llamada Leslie Ann Landon. Según el artículo, Leslie apareció en “Little House on the Prairie” como el personaje Etta Plum. Sin embargo, ella no siguió una carrera como actriz ya que luego se convirtió en psicóloga clínica.

Michael Landon Jr. fue el tercer hijo que el famoso actor compartió con Marjorie. Cuando era joven, apareció tanto en “Bonanza” como en “La casa de la pradera”. Jr. eligió una carrera en la industria del entretenimiento, según el artículo. Es respetado por su trabajo como escritor, productor y director. Su trabajo más famoso es la película y serie de televisión Hallmark conocida como “When Calls the Heart”.

El 5 de abril de 1991, Landon fue diagnosticado de cáncer de páncreas, el cual ya había producido metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos. (Foto: NBC)

El cuarto de los hijos de Michael Landon con Marjorie fue Shawna Leigh Landon. Según los informes, no tenía interés en el entretenimiento y siguió una carrera en el sector inmobiliario en Los Ángeles.

Christopher Beau Landon fue el quinto hijo que el legendario actor compartió con Marjorie. Según el artículo, Christopher decidió trabajar en la industria del entretenimiento y ha tenido éxito como guionista, productor y director.

Michael Landon tuvo una tercera esposa, Cindy Clerico, a quien conoció mientras trabajaba en “Little House on the Prairie”. Según el artículo, ella era maquilladora en el programa y se casaron en 1983.

El primer hijo que Landon tuvo con Cindy fue una hija a la que llamaron Jennifer Rachel Landon. Los fanáticos de “Yellowstone” reconocerán a Jennifer como el personaje “Teeter” en el programa.

El segundo hijo que Landon tuvo con Cindy, y el último de sus nueve hijos, fue Sean Landon. Sean tenía solo cinco años cuando Michael Landon murió el 1 de julio de 1991. Según el artículo, Sean es un agente inmobiliario.