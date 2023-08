No cabe duda que Michelle Renaud derrocha mucha sensualidad, ya sea actuando o cuando realiza alguna actividad en su vida cotidiana, tal como lo vemos en sus publicaciones de redes sociales. A sus 34 años, la actriz, quien es madre de un niño, se atrevió a posar completamente desnuda para la portada de la revista Beauty Junkies, en la que dio una entrevista para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres.

“Ser imperfecta te hace única y auténtica”, se lee en la tapa de la revista, aunque en el informe especial cuenta a detalle cómo vivió su proceso tras haberse quitado sus implantes mamarios. A continuación, te mostramos las imágenes en las que verás como Dios trajo al mundo a la actriz de “La herencia”.

LAS FOTOS DE MICHELLE RENAUD QUE DEJARON POCO PARA LA IMAGINACIÓN

Mediante sus redes sociales, la histrionisa compartió algunas de las fotografías que le tomaron completamente desnuda para Beauty Junkies; asimismo, la revista del mes de agosto también compartió las sensuales imágenes. En la portada, ella aparece sentada con las piernas cruzadas, aunque una flexionada para apoyar uno de sus brazos mientras mira de frente.

Michelle Renaud en la portada de la revista (Foto: Beauty Junkies)

En todas luce un look muy natural, sin una sola gota de maquillaje y un peinado sencillo que deja ver los hermosos rasgos de su rostro.

Una de las poses recostada de la actriz Michelle Renaud (Foto: Revista Beauty Junkies)

En algunas tomas, ella aparece recostada mirando hacia arriba y en otras apoyando todo el cuerpo sobre la superficie. Sin duda, la cámara la adora, pues en todas sale perfecta. En total, la marca subió 11 fotografía que puedes ver haciendo clic aquí.

La histrionisa Michelle Renaud recostada robando muchos suspiros (Foto: Revista Beauty Junkies)

EL MENSAJE DE EMPODERAMIENTO DE MICHELLE RENAUD

Como lo señalamos líneas arriba, ella no sólo se convirtió en la imagen de la portada de la revista, ya que en una entrevista para el mismo medio contó su experiencia sobre su decisión de haberse quitado los implantes de seno en el año 2020.

“Por mucho tiempo se ha fomentado la competencia y el juicio entre mujeres y creo que a medida que dejes de ver imperfecciones en tu cuerpo dejarás de verlas en el cuerpo de otras mujeres y ellas en el tuyo también”, manifestó de forma contundente Michelle Renaud a la revista Beauty Junkies.

Como se recuerda, la actriz de “La reina soy yo” ya había compartido en un post cómo se animó a aceptarse tal y como es. “En una ceremonia de Ayahuasca me dijo la abuela que tenía ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho clic, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’. Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos (…). La estética jamás va a estar por encima de mi salud”, publicó en su cuenta de Instagram en enero de 2020.

Tras retirarse sus implantes dijo que se sentía más guapa que antes, toda vez que su salud había mejorado. “Tengo más energía porque claro ya no estoy intoxicada”, escribió Michelle Renaud.