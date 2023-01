Tras la muerte de Cristian Bach, el actor mexicano Humberto Zurita atravesó un complicado momento personal, el cual pudo superar gracias a sus compromisos, principalmente en “100 días para enamorarnos” o “El galán. La TV cambió, él no” y hasta llegó a iniciar una relación con Michelle Salas.

Pese a que actualmente se encuentra feliz, el actor fue criticado por su nuevo romance, por lo que salió a responder que su difunta esposa era amiga de su actual novia, con quien actualmente encabeza la obra de teatro “Papito Querido”, haciendo giras y presentaciones.

Sin embargo, no todo fue tan sencillo para la pareja de celebs de México, pues en algún momento llegaron a compartir entre familias y fue Michelle Salas quien rechazaba al actor, a quien le decía que era un “majadero”.

Bach y Zurita estuvieron casados por 33 años (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

MICHELLE SALAS NO QUERÍA A HUMBERTO ZURITA

Durante una conferencia de prensa, los actores revelaron varios detalles de su actual relación, indicando que la primera reunión como familia fue durante el cumpleaños del actor, donde se evidenció que a la hija de Luis Miguel no le caía bien Zurita.

De hecho, los hijos de ambos actores se conocían desde pequeños, pues los actores coincidieron en una obra de teatro antes de ser pareja y MIchelle no quería ver a Humberto, pues creía que maltrataba a su madre, algo que solo ocurría en la ficción.

“El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años 90 y Michelle tenía como dos años y Sebastián tenía como cuatro, ahí nos juntábamos. Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto ‘¡déjala, suéltala, Heberto majadero!’”, recordó.

Afortunadamente, con el paso de los años, la figura del reconocido actor cambió para Michelle, quien lo comenzó a apreciar y desapareció su molestia contra este, quedando la historia como una anécdota que ahora les causa gracia.

Humberto Zurita y la hija de Sylvia Pasquel revelaron su relación con una sesión de fotos (Foto: Stephanie Salas / Instagram)

¿CÓMO TOMARON LA RELACIÓN LOS HIJOS DE HUMBERTO ZURITA?

Iniciar una nueva relación tras perder a un compañero es un momento muy complicado para algunas personas, sobre todo para sus hijos, algo que no sucede con Humberto Zurita, quien ha recibido el respaldo de sus hijos.

Tanto Sebastián y Emiliano Zurita apoyaron al actor, quien se da una nueva oportunidad en el amor tres años después de la muerte de su madre, Christian Bach.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye, voy a llevar a Stephanie’. (Su hijo respondió) ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?... Pues tráetela”, explicó en “Sale el Sol”.

Incluso, Zurita le reveló que llegaría también con las hijas de Stephanie, algo que aunque sorprendió a su hijo, también cayó bien en este.

“Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas”, indicó.