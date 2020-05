La escritora Stephenie Meyer anunció que publicará el 4 de agosto “Midnight Sun” (Sol de Medianoche), un nuevo libro de la saga “Crepúsculo”, que narrará los acontecimientos de la primera novela desde la perspectiva de Edward Cullen, el vampiro que interpretó Robert Pattinson en el cine en la franquicia que protagonizó junto a Kristen Stewart y Taylor Lautner. Sin duda, el anuncio ha emocionado a los fans de las románticas historias de vampiros.

La escritora de “Twilight”, Stephenie Meyer, jugó un poco sobre el lanzamiento de la novela a principios de este mes, cuando apareció con una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web. Tantas son las ganas que los fans tenían de esta nueva novela, que la página web de la escritora colapsó minutos antes de anunciar la noticia.

“Estoy muy emocionada de, finalmente, poder anunciar la publicación de Midnight Sun para el 4 de agosto”, declaró Meyer en una entrevista para Good Morning, America. “Vivimos en un período alocado y no estábamos seguros de que fuese el momento adecuado para lanzar la novela, pero muchos fans han sido comprensivos y pacientes por mucho tiempo y no me parecía justo alargarles la espera”, añadió.

EL ÉXITO DE LA SAGA CREPÚSCULO

En 2005, Stephenie Meyer presentó a los lectores un mundo en el que conviven vampiros, hombres lobo y humanos, todo contado a través de los ojos de la mortal Bella Swan, que se enamoró del vampiro Edward Cullen en “Crepúsculo”. El libro fue seguido por tres novelas más, y no pasó mucho tiempo hasta que dieron el salto a la pantalla grande.

La adaptación cinematográfica de “Twilight” fue lanzada en 2008 con Catherine Hardwicke como directora y con Kristen Stewart como Bella Swan y Robert Pattinson como Edward Cullen. Aunque recibió críticas mixtas, fue un gran éxito con la audiencia, dando paso a cuatro películas más ya que la novela final, “Breaking Dawn”, se dividió en dos.

Es así como “Crepúsculo” se convirtió en un fenómeno cultural grande, y Meyer bromeó una expansión de las clases a través de otra novela: “Sol de medianoche”.

Los fans de la saga lo estaban esperando con ganas desde el desenlace de "Crepúsculo" (Foto: Instagram)

¿TENDRÁ PELÍCULA EL NUEVO LIBRO DE CREPÚSCULO?

Dado que la Saga Crepúsculo se cuenta desde la perspectiva de Bella (una que ha demostrado ser problemática), “Midnight Sun” será la versión de Edward de los eventos, algo que los fanáticos han estado esperando para leer. Ahora, después de años de esperar y no recibir actualizaciones, ¿qué depara el futuro para esta historia?

Meyer dijo una vez que este era el único libro de la serie que planeaba reescribir desde la perspectiva de Edward, pero todo cambió en agosto de 2008, cuando se filtraron doce capítulos del manuscrito inacabado.

La reconocida escritora declaró que no estaba en el estado de ánimo correcto para continuar escribiendo el libro después del incidente, y decidió ponerlo en espera indefinidamente, pero no antes de que los capítulos filtrados estuvieran disponibles en su sitio web para que sus lectores pudieran echar un vistazo.

Más tarde, Meyer dijo que volvería a hacerlo una vez que todos lo olvidaran, y en 2015, después del lanzamiento de la versión de “Twilight” intercambiada de género titulada “Life and Death: Twilight Reimagined”, reveló que se sentía cómoda para volver a “Midnight Sun”. Sin embargo, la espera se hizo más larga pues el proyecto ha tomado más tiempo.

La tan esperada historia llegará el 4 de agosto (Foto: Twitter)

Aunque sería interesante ver una nueva versión de “Twilight” desde la perspectiva de Edward en la pantalla grande, es demasiado tarde para que se convierta en una película, al menos en la forma de “Crepúsculo” llegó a ser conocido.

El elenco es mucho más antiguo ahora, y todos están involucrados en diferentes proyectos, por ejemplo, Robert Pattinson ahora forma parte del universo cinematográfico de DC como el nuevo Batman.

Sería difícil para “Midnight Sun” repetir el éxito de las películas de Twilight Saga sin el elenco original, y también se verá si los fanáticos aún estarían interesados ​​en más películas del mundo de Twilight.

Por supuesto, “Midnight Sun” podría pasar por una nueva versión completa con el fin de llevar la historia a la pantalla grande, pero eso también dependería de qué tan bien recibido sea el libro con los lectores antiguos y nuevos.

¿CUÁNDO SERÁ PUBLICADO EL LIBRO “MIDNIGHT SUN”?

Tal y como ha anunciado la editorial Little Brown and Company, está previsto que la novela se publique en Estados Unidos el próximo 4 de agosto. También se ha desvelado que “Midnight sun” (Sol de Medianoche) constará de 672 páginas.

La nueva novela de "Twilight" cuenta la historia desde la perspectiva del vampiro Edward Cullen (Foto: Reuters)

