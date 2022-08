“Mis dos vidas” rompe ligeramente con la típica película romántica que hemos visto en incontables ocasiones. Debido al mensaje que trae consigo la cinta de Netflix, muchos piensan que el viaje de Natalie, interpretada por Lili Reinhart, podría estar basado en una historia de la vida real.

“Look Both Ways” se estrenó en la plataforma de streaming el pasado 17 de agosto y ha tenido un recibimiento relativamente bueno con un 74% de puntaje de audiencia y un 55% en el Tomatometer de “Rotten Tomatoes”.

La trama sigue dos realidades diferentes en la vida de Natalie, una recién graduada. Por un lado, sale embarazada y cree que sus sueños se frustraron. Mientras tanto, en su otra vida la prueba es negativa y empieza a cumplir su ambición de volverse una reconocida animadora.

Natalie (Lili Reinhart) sueña con ser una famosa animadora (Foto: Netflix)

¿”MIS DOS VIDAS” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

La nueva película de Netflix, “Mis dos vidas”, no está basada en una historia en particular, pero es evidente que está inspirada en la historia de muchas mujeres que deben tomar la decisión entre seguir sus sueños o formar una familia, aunque parezca arcaico que ambas no puedan coexistir.

Al respecto, la directora de la cinta, Wanuri Kahiu comentó a “Variety” que cuando leyó el guion, se vio muy identificada con la historia, especialmente en el momento en el que Natalie, la protagonista, descubre que está embarazada.

“Sentí que era parcialmente mi vida, en el sentido de que recuerdo el momento preciso en el que me di cuenta que estaba embarazada y como, literalmente, vi mi vida tomar una ruta paralela”, contó la cineasta.

Wanuri Kahiu es una conocida directora de Kenia, aunque también se ha desempeñado como productora y escritora. Ha recibido diversos premios de la Academia de Cine de África, como el de Mejor Directora, Mejor Guion y Mejor Película, por su trabajo en “From a Whisper”.

¿CUÁL ES EL MENSAJE DE “MIS DOS VIDAS”?

Al final, “Mis dos vidas” trae consigo un mensaje para todas las personas que piensan que su vida está definida por un solo momento. En el caso de las mujeres, se piensa que un embarazo no deseado implica renunciar por completo a tus sueños, cuando en realidad no es necesario.

Si bien hace que el camino sea un poco más difícil o largo, la determinación, el esfuerzo, la pasión y las decisiones posteriores que tomes en tu vida son las que van a definir tu destino.

TRAILER DE “MIS DOS VIDAS”