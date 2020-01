Se ha vuelto una moda y hay quienes no pueden salir a la calle si no las usan. Las pestañas postizas o los tratamientos para alargarlas son considerados por muchas mujeres como un infaltable para realzar el maquillaje y mejorar la apariencia. Esto es lo que también pensaba la modelo colombiana Laura González hasta que vivió el momento más trágico de su vida. Aquí su historia que viene impactando a miles en redes sociales.

En su afán por tener una mirada más llamativa, ella empezó a usar productos para hacer crecer sus pestañas y su mayor error estuvo en un tener un asesoramiento médico. Con el pasar de los días ella empezó a sentir molestias en los ojos que incrementaban luego que se lo aplicaba.

Desesperada sin saber lo que estaba pasando en sus ojos, Laura González acudió donde un especialista y recibió una terrible noticia: se había dañado gravemente la córnea.

Con un parche sobre su ojo dañado, la modelo Laura González explicó qué la motivó a compartir el suceso. (Foto: Instagram)

La modelo colombiana compartió su historia en un video de Instagram en donde le contó a sus casi 400 mil seguidores lo peligroso que es no estar bien informados antes de usar productos de maquillaje que otras personas pueden recomendar.

“Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a ustedes”, empezó diciendo para luego explicar que todo se inició con un lagrimeo intenso en los ojos después de aplicarse el tratamiento. “A las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba”, agregó.

Laura González relató que se fue de inmediato a emergencias y la doctora que la revisó fue tajante en decirle: “Te destrozaste la córnea”.

“Es difícil, porque es la parte que más amo de mí, amo mis ojos y esto es debido a una desinformación… Yo, que soy una mujer tan cuidadosa y siempre uso productos buenos, caí en esto y nada chicas, hago el video para decirles, pilas, no caigan en esto, tengamos más cuidado”, precisó entre lágrimas.

La modelo inició un tratamiento intensivo y se mostró confiada en que esta dolorosa experiencia “sea un capítulo que quede atrás y ya” y así sucedió. En sus recientes publicaciones en Instagram Laura González ya se luce sin parche y dijo que “la recuperación de la córnea va muy bien gracias a Dios”.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer de 80 años se vuelve modelo para inspirar a más personas mayores

Octogenaria se convierte en modelo de lencería para inspirar a mujeres mayores

TE PUEDE INTERESAR