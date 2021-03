Hace unos días, la noticia de la cancelación de Netflix de la serie mexicana “Monarca” dejó a todos los fans en shock. Con el anuncio de que no habrá tercera temporada, incluso, algunos protagonistas de la historia producida por Salma Hayek expresaron lo que sienten.

Como ya es de conocimiento público, Netflix ha confirmado que la serie “Monarca” no tendrá una tercera temporada porque ha sido cancelada. Si bien, por ahora no se ha explicado las razones, al parecer la causa de la cancelación es debido a que en su segunda temporada no tuvo los resultados esperados por la producción para continuar la historia, puesto que su continuación supone un gasto mayor para la compañía que de lo que puede recaudar.

En tal sentido, los protagonistas de la historia utilizaron sus redes sociales para despedirse de sus personajes y de los fans que los acompañaron por dos temporadas en la plataforma de streaming.

MONARCA FUE CANCELADA: LA REACCIONES DE SUS PROTAGONISTAS

Osvaldo Benavides, que interpretó a Andrés Carranza, fue el primero en hablar del tema. El actor publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que afirmó que ante la falta de noticias se despedía de su personaje, para luego agradecer a todos los que participaron en el proyecto.

“Ante la falta de noticias... me voy despidiendo de Andrés Carranza. Qué grato proyecto. Gracias por todo ‘Monarca’ y a todos los que estuvimos ahí. Qué orgullo haber participado. Sale bye”, escribió el actor.

Tras la publicación, el actor Juan Manuel Bernal además de comentar el post de colega y compañero de reparto, también se pronunció a través de un video en su cuenta de Instagram sobre la cancelación de la serie. “Estoy muy agradecido, conmovido y sorprendido de todo lo que ha causado esta noticia que por fin creo ya está confirmada de parte de la plataforma de Netflix para anunciar que se cancela la tercera temporada de Monarca”, dijo.

“Esto ha causado una revolución por lo menos en mis redes. Me han escrito tanto que no tengo manera de agradecerles su preocupación e indignación y tampoco tengo manera de responderles a todos, por eso decidí hacer este video para decirles que la decisión no es nuestra, es de Netflix”, agregó.

Por su parte, la actriz Irene Azuela también comentó: “Hay historias que terminan aunque no concluyan. Así que Monarca para mí es inolvidable”.

“Una colaboración con gente que admiro, un set lleno de humor y respeto, un cast cariñoso y un crew de primera... Me quedo con la satisfacción de que hicimos una serie de calidad para presumir aquí y en otros países. Ahora nos toca inventarnos un final, a ustedes que la vieron y a nosotros que la hicimos”, señaló la actriz quien luego agradecer por la oportunidad a Salma Hayek y a su equipo.

Quien también reaccionó ante la noticia fue James Hyde, actor estadounidense que participó en “Monarca”, y que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tras la cancelación de la misma.

“Qué experiencia tan asombrosa estos últimos años. Cambió mi vida. Quiero agradecer a Joe Bonilla por presentarme esta increíble oportunidad. Estoy muy agradecido con Lemon Studios, Fernando Rovzar, Salma Hayek, Netflix equipo de primera clase, escritores y directores increíbles”, señaló Hyde.

“No entiendo por qué no traerían de vuelta Monarca, me supera. Se reduce a $$$$$. Eso es todo... Quiero agradecer personalmente a Irene Azuela por ser la mujer fuerte, necesaria para que este espectáculo fuera un éxito. Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides, por increíbles actuaciones que mantuvieron a la audiencia fascinada… ¡Viva México! ¡¡Los amo a todos!! ¡Graciosos todos!”, agregó.