Enrique Peña Nieto es uno de los presidentes más controversiales en la historia de México, pues pese a la gran popularidad que posee, se ha visto involucrado en presuntos casos de corrupción que mancharon su gobierno y por los que personajes como Juan Collado han sido llevados a prisión.

Y es que además de su carrera como político, el exmandatario también ha hecho noticia por su vida privada, principalmente por su relación con Angélica Rivera “La Gaviota”, quien lo acompañó durante todo su sexenio y de quien se separó en mayo de 2019 para iniciar un romance con Tania Ruiz.

Sin embargo, el abogado de 56 años no solo ha sido pareja de la actriz, sino que ha tenido varios romances y ha llegado a admitir que tiene dos hijos fuera de sus matrimonios con Rivera y Mónica Pretelini.

Enrique Peña Nieto se casó con Mónica Pretelini en febrero de 1994 (Foto: Tezcatlipoca / Twitter)

LA MUERTE DE MÓNICA PRETELINI

Es muy poco lo que se sabe sobre la fallecida Mónica Pretelini Sáenz, primera esposa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien este 30 de noviembre habría cumplido 60 años.

El matrimonio entre EPN y Pretelini se dio el 12 de febrero de 1994 y juntos tuvieron tres hijos: Paulina, Alejandro y Nicole.

De acuerdo con medios locales, la pareja se conoció el reconocido restaurante “El mesón del caballo Bayo” y se mantendría juntos por 13 años, hasta la muerte de ella hace casi 15 años.

Si bien la versión oficial apunta a que la mujer murió el 11 de enero de 2007 por consecuencia de un paro cardiorrespiratorio después de sufrir una crisis epiléptica, el fallecimiento de la mujer despertó una serie de especulaciones, las cuales nunca fueron probadas.

El fallecimiento de la mujer fue un duro golpe para la familia, sobre todo para sus hijos, puesto que EPN continuó con su carrera política y con sus relaciones amorosas, principalmentte con la conductora de televisión regiomontana Rebecca Solano de Hoyos en 2008.

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, explicó Paulina Peña Pretelini, quien fue la encargada de llevar la urna con las cenizas de su madre cuando tenía solo 11 años.

Mónica Pretelini murió en 2007 (Foto: paulinapepretelini / Instagram)

LOS HIJOS DE PEÑA NIETO Y MÓNICA PRETELINI

El amor que los hijos de la pareja siente por su madre se ha mantenido intacto pese a la partida de esta hace casi 15 años, cuando todos eran niños, y así lo han demostrado con publicaciones en redes sociales donde la recuerdan con cariño.

Recientemente, Paulina, la mayor, se casó con Fernando Tena, en una ceremonia en el Estado de México, en la cual aseguró haber sentido la presencia de su madre.

“La de mi madre y la de todos los que me cuidan desde el cielo. Nos casamos en la iglesia donde están los restos de mi familia y eso fue muy especial. Tanto así que entré a la iglesia con la canción que tengo con ellos (He live’s in you) de la mano de mi hermano. Llevo puesta la churumbela de mi mamá a diario conmigo. Todos estuvieron conmigo ahora y siempre”, explicó.

Paulina recordó a su madre luego de su matrimonio con Francisco Tena (Foto: Paulina Peña / Instagram)

En esa línea se mantuvo Alejandro, quien en mayo de 2021, con motivo del “Día de las madres”, dedicó un corto saludo a todas las mujeres que desempeñan este rol e incluyó a su Mónica Pretelini.

“¡Feliz día de las madres! 14 años festejando en el paraíso”, indicó el joven, que perdió a su madre cuando tenía apenas 8 años de edad.