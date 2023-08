Adiós, Nancy Frangione. La actriz estadounidense, recordada por su papel como la intrigante villana Cecile de Pulignac en “Another World” de NBC, falleció en Barnstable, Massachusetts, a los 70 años.

De acuerdo con el obituario de Dignity Memorial, proveedor de servicios funerarios, la actriz natal de Barnstable, murió el viernes 18 de agosto. En la página, varias personas, entre fanáticos y amigos, han dado sus condolencias a la familia de la actriz de “Another World”.

“No la conocí personalmente, pero era fan de “Another World”, donde ella interpretó a un personaje maravilloso durante muchos años, Cecile de Poulignac, la joven y bella reina de la isla de Tanquir. Que la luz perpetua brille para ella”, escribió una fanática; mientras que un amigo comentó anécdotas de la secundaria.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE NANCY FRANGIONE?

Sobre la partida de Nancy Frangione, mejor conocida por su papel de villana Cecile de Pulignac en la telenovela diurna de NBC “Another World”, no hay detalles. Se desconoce qué causó su muerte a los 70 años.

¿QUIÉN ERA NANCY FRANGIONE?

La actriz nació en Barnstable, Massachusetts el 10 de julio de 1953; y se graduó en 1971 en Barnstable High School. Estuvo casada con su coprotagonista de “Another World”, Christopher Rich, de 1982 a 1996, y tuvieron una hija llamada Mariel Rich. La actriz falleció en su ciudad natal el 18 de agosto.

Carrera

Su debut televisivo fue en el papel de Tara Martin en “All My Children” de ABC, que interpretó entre 1977 y 1979. Luego dio su salto a la fama con su personaje de Cecile de Poulignac en “Another World”, de 1981 a 1984, ganando el premio a la villana destacada de Soap Opera Digest por su actuación . Repitió el papel varias veces durante un período de 10 años, de 1986 a 1996. En 1985, reemplazó a Andrea Evans como Tina Lord en “One Life to Live” de ABC.

Nancy Frangione en una escena de "Another World" (Foto: YouTube/NBC)

Estrella invitada

Sus créditos televisivos en horario estelar incluyen su interpretación de Marsha, la prima de Fran Fine, en “The Nanny” de CBS y papeles de estrella invitada en “Highway To Heaven”, “Matlock” y “Buck Rogers in the 25th Century”.

También apareció en el papel de Bonnie en las películas para televisión “Sharing Richard” en 1988, y como Maggie en “In the Line of Duty: A Cop Killing” de 1990.

FICHA DE NANCY FRANGIONE