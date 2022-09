La actriz e influencer, Natalia Alcocer, es muy reconocida en el ambiente artístico por haber participado en varios reality show como “Survivor México 2021″, “La casa de los famosos”, entre otros. Sin embargo, la también empresaria llamó la atención de las personas cuando aseguró que actualmente teme por su vida.

Natalia Alcocer es una actriz, empresaria e influencer que estudió comunicaciones en la Universidad Iberoamericana de México. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las celebridades más reconocidas de su país.

Según el portal laletrade, Natalia Alcocer es la fundadora de su empresa Botica Olivier. Además de ello, ha demostrado su gran talento para la actuación en importantes producciones como “La rosa de Guadalupe”, “Guerra de amor”, entre otras.

Pero la influencer que hace poco participó en “La casa de los famosos” sorprendió a su público al confesar que fue víctima de violencia por parte de su expareja Juan José y teme por su vida.

Natalia Alcocer es una reconocida actriz e influencer mexicana (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

¿POR QUÉ NATALIA ALCOCER TEME POR SU VIDA?

El programa “Venga la alegría” entrevistó a la actriz e influencer que dio sus descargos luego que un juzgado no le diera la razón pese a las pruebas mostradas.

“Yo no me puedo perdonar que me maten (…) Hoy temo por mi vida, pero no solo por esto, por la decisión del juez, temo porque el señor (su expareja) fue lo que hizo durante muchos años en mi relación, amenazarme, usar su poder, usar su tráfico de influencias, que a él no lo iba a poder meter a la cárcel”, expresó (ver video).

¡En exclusiva para #VLA, Natalia Alcocer nos comparte que teme por su vida luego de perder la demanda que tenía en contra de su ex esposo! 😱🚨📺 #EsMiércolesVLA pic.twitter.com/ptLlKocYCJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 21, 2022

Natalia Alcocer también dijo ser un “feminicidio anunciado” y confesó que sufrió violencia sexual.

“Siendo mi pareja y cuando ya no estábamos juntos, llegaba tomando y me obliga a tener sexo (...) A eso, señores, se llama violación”, anotó.

RESPONSABILIZÓ A SU EXPAREJA DE LO QUE LE PUEDA OCURRIR

Finalmente, Natalia Alcocer sostuvo que ya no le tiene miedo a su expareja Juan José y lo responsabilizó de cualquier cosa que le puediera suceder a ella o a su familia.

“Si me pasa algo la gente va a saber que fuiste tú”, sentenció.

ALZÓ SU VOZ EN REDES SOCIALES

Natalia Alcocer sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram cuando publicó un video donde denunció que sufrió agresiones por parte de su expareja.

“Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi agresor. Me rehuso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia”, escribió la actriz.

Natalia Alcocer también es una reconocida empresaria mexicana (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE NATALIA ALCOCER?

