La exparticipante de la segunda temporada de “La casa de los famosos” Natalia Alcocer ha generado gran preocupación en sus seguidores tras haber compartido un video en su cuenta de Instagram, donde se ve llorosa. En él señala que teme por su vida, luego de conocer que su exesposo Juan José Chimal Velasco consiguió un permiso de una jueza para salir de México, a pesar de que contaba con una medida cautelar que le impedía hacerlo.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada y voy a hacer esto por mis hijas, porque quiero que dejen de tener violencia en su vida porque me si me salí de donde me salí fue para tener paz”, dijo en sus redes sociales.

Debido a que sus palabras calaron en muchas personas, te damos a conocer por qué la actriz denunció a su exesposo, de quien se divorció a mediados de 2020.

Aunque siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, ella no pudo más con todo lo que viene viviendo (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

LA DENUNCIA DE NATALIA ALCÓCER CONTRA JUAN JOSÉ CHIMAL

Lo denuncia por sus redes sociales

El 22 de septiembre de 2021, Natalia Alcocer usó su cuenta de Instagram para denunciar a su expareja y padre de tres hijas Juan José Chimal, de quien se separó hace un año [en 2020], luego que su hija mayor le descubriera una infidelidad. “La violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido, y más los últimos días, es inhumana. Que uno de los seres que, se supone, más las tiene que amar las ponga en situaciones como en las que las está poniendo para castigarme a mí no tiene nombre”, comenzó a relatar.

En aquella ocasión, la concursante de realitys indicó no sabía qué más hacer para que su exesposo se dé cuenta del daño que le está generando a su familia. “Yo no fui mala mamá ni mala esposa ni mala pareja, nunca falté a mi casa. Ya no sé qué hacer, me están llevando a un límite mental donde son amenazas, son: ‘Pues tú págalo [la escuela y la comida de sus hijas], tú trabajas’. Yo solo quiero lo que se merecen mis hijas”, dijo.

Consigue una medida cautelar

Alcocer presentó documentos sustentando el maltrato que vivió al lado de Chimal, por lo que le impidieron salir del país.

La actriz temerosa y preocupada en el video que subió (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

Teme por su vida

Este 14 de septiembre de 2022, Natalia Alcocer volvió a recurrir a su cuenta de Instagram para manifestar que teme por su vida, luego de enterarse que su exesposo consiguió permiso y se irá de México a La Vegas a trabajar.

“Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco. Hoy le pongo nombre, apellido y cara, estoy cansada que desde que estaba casada con él o estaba en pareja con él o como quieran decirle, se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada, y fue parte de por qué soporté tanta violencia en mi vida”, narró.

Ante ello indicó que se siente impotente y desprotegida, ya que envió todas las pruebas como videos donde la agredió. Además, mostró los documentos que él presentó para obtener el permiso como los boletos de avión, el lugar donde iría a trabajar, así como una colonoscopía, según ella, de un médico que no tiene cédula profesional y que es su excuñado.

Ella acusa a su exesposo Juan José Chimal de haberla amenazado desde que era pareja para que no lo denuncie (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

“Lo único que pido es paz, quiero que este señor esté en la cárcel y que deje a mis hijas tranquilas, quiero que mis hijas tengan una vida normal libre de violencia. Yo trabajo, no tengo miedo a trabajar. No me duele gastar un peso en mis hijas, ni uno”, manifestó.

Finalmente, cuestionó a la Fiscalía por su accionar. “La Fiscalía y el sistema, que se supone nos tienen que cuidar, no lo hace; al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que lo metan a la cárcel porque con 31 mil pesos al señor se le otorga el perdón y sigue en las calles”.