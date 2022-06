Aunque muchos pueden creer que la vida de los famosos es muy feliz y llena de facilidades que otros no tienen, esta teoría no es del todo cierta debido a que, como todos, ellos son humanos que atraviesan buenos y malos momentos, que pueden llorar, reír y hasta caer en depresión. Como ejemplo de todo ello podemos hablar sobre la historia de Natalia Téllez.

La conductora del programa “Netas divinas” ha ganado mucha popularidad en los últimos años y, por ende, una cantidad considerable de personas se han convertido en sus fanáticos y seguidores en las redes sociales, a quienes les debe su éxito, así que, en agradecimiento a ellos, no tiene problemas en contar ciertos detalles de su vida.

Aunque existen personas que prefieren mantener este tipo de cosas en total secreto, la también actriz de 36 años, reveló que hubo un momento impactante de su vida, el cual la obligó a asistir a terapia y así recuperarse y no atravesar una etapa de depresión que, sin duda, la hubiera tirado abajo.

La conductora de "Netas Divinas" volvió a comentar acerca de un tema que le cuesta mucho sobrellevar (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

¿POR QUÉ NATALIA TÉLLEZ FUE A TERAPIA?

Los fanáticos que suelen conocer la vida de la artista de hace mucho son conscientes que, en múltiples oportunidades, ella ha contado sobre el fallecimiento de su madre cuando solo era una adolescente de 15 años. La señora, lamentablemente, estuvo luchando contra el cáncer, peor finalmente no resistió más y dejó un vació enorme a su familia.

Casualmente, en una reciente edición del programa que conduce, estuvo contando sobre su nueva etapa como madre y sacó al fresco lo que mencionamos en el párrafo anterior, ya que tiene una inseguridad enorme, por la que ha solicitado ayuda de terapias.

“Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino mío que no logro conectar. Ahorita con una hija me está haciendo mie… eso y tomo terapia, escribo y vengo y las tengo y les agradezco, pero es como un lado que niegas y se me regresa”, le comentó a sus demás compañeras.

LOS SENTIMIENTOS DE NATALIA TÉLLEZ CUANDO FALLECIÓ SU MAMÁ

Luego del fallecimiento de su madre, la conductora de televisión la pasó muy mal y adquirió un sentimiento de enojo hacia ella, el cual tuvo que trabajar para dejarlo de laso debido a que no era algo sano.

“Cuando falleció mi mamá yo era adolescente, entonces pasé por un periodo de estar muy enojada con ella, eso era algo que tuve que trabajar mucho en terapia, yo decía: ‘no tengo mamá’, y una psicóloga me corrigió y me dijo: ‘perder a tu mamá no significa que no la tienes, porque una madre es una identidad personal’”, detalló.