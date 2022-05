Natalia Téllez y Galilea Montijo son dos actrices y conductoras de televisión que, justamente, fuera de la pantalla chica estrecharon lazos y formaron una amistad muy cercana, la misma que en la actualidad ya no es así. En una reciente emisión del programa “Netas Divinas”, magazine que conducen también con Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, la presentadora de las pecas reconoció que se alejó de la también conductora del programa “Hoy” y dio a conocer los motivos para sorpresa de todos.

Las artistas tuvieron de invitados en su programa a los actores Gustavo Egelhaaf y Fernanda Castillo, quienes iban a hablar de la obra de teatro que vienen realizando: “Siete veces adiós”. El tema en torno al cual gira la trama de la puesta escena es el amor, temática que llevó a Paola Rojas a lanzar el siguiente reto: “¿Por qué, a ver si se atreven, cada quien plantea cuál es su parte tóxica a la hora de expresar su amor?”.

El juego mental y emocional causó la intriga y motivación de los panelistas e invitados. Natalia Téllez fue la primera en tomar la palabra y aseveró que el no saber poner límites es su parte tóxica a la hora de relacionarse con alguien, ya sea como amigo o pareja.

Las actrices comparten panel en "Netas Divinas" (Foto: Natalie Téllez / Instagram)

¿POR QUÉ NATALIA TÉLLEZ SE ALEJÓ DE GALILEA MONTIJO?

Natalia Téllez, quien recién se estrenó como mamá, aseguró que uno de los problemas que trata con su psicólogo es aprender a poner límites, pues no los tiene ni sabe ponérselos a las personas; situación que hace que en ocasiones tenga que alejarse de la gente, a pesar de que las quiere mucho, por no tener el coraje de hablar directamente de las cosas que le incomodan o perturban.

“Llego al punto de alejarme de la gente que quiero mucho por no tengo la valentía de hablar como un adulto...”, aseveró Téllez. En ese momento, Galilea Montijo interrumpió a Natalia para cuestionarle si ese había sido el motivo por el que la pecosa se alejó de ella. “Sí, Galilea... eso y por muchas cosas más, tengo una lista”, replicó.

“O sea, es que me acabo de topar eso y fue brutal. Si es algo cercano como un papá no lo vas a desechar, pero otras relaciones llega el punto de que... esa persona, le comentaba a Daniela Magún, de uno de mis mejores amigos ‘¿te acuerdas?’, ‘creo que ya no vamos a ser amigos’, le dije”, explicó Natalia.

¿GALILEA MONTIJO SEGUIRÁ EN EL PROGRAMA HOY?

En entrevista con Maxine Woodside para “Todo para la mujer” de Telefórmula, Montijo reveló que está muy contenta por integrarse a “Netas Divinas” y confesó que cuando recibió la oferta para incorporarse a estas pensó que ya era tiempo de hacer algo fuera de “Hoy”, el matutino de Televisa.

Por ello, Woodside le preguntó si ahora que forma parte de “Netas Divinas” dejará “Hoy”, el cual conduce al lado de Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Paul Stanley.

“No lo dejo. Bueno, hasta el día de hoy no me han dicho nada (de que lo tenga que dejar). Es un programa que yo quiero mucho, ya llevamos muchos años haciéndolo y hasta que el público y los jefes digan (no lo dejaré). Yo siempre voy a estar muy agradecida por las oportunidades que me dan”, expresó Galilea Montijo.