La carrera de Natalia Téllez en la televisión ha sido una de las que mayor evolución ha presentado, pasando de Rebelde en 2004 ser conductora de Netas Divinas y Hoy.

Sin embargo, lo que para muchas personas puede resultar una bendición, como es la llegada de un nuevo ser, para la conductora de Televisa se convirtió en una dificultad que se vio obligada a asumir.

Y es que en 2021 la conductora asumió uno de los más grandes retos de su vida: la maternidad, fruto de su unión con “Don Tempo” Antonio Zabala, al cual describiría como una “chamba imposible”.

Antonio Zabala y Natalia Téllez son padres de una pequeña llamada Emilia ( Foto: Antonio Zabala / Instagram)

¿NATALIA TÉLLEZ INTENTÓ DEJAR A SU BEBÉ?

Ahora, pocos meses después de dar a luz a la pequeña Emilia, la conductora reveló lo complicado que fue su embarazo y los miedos que vivió durante este periodo.

“Cuando nació mi bebé, yo la tuve un día en la noche y en el día fue un día muy difícil: la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía ‘¿qué está pasando?’. Entonces, en la noche muy tarde, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé irme y esto lo pensé real”, señaló.

Sin embargo, encontró en su pareja, Antonio Zabala, la fuerza para continuar y superar sus miedos sobre la maternidad.

“O sea, yo veía al hombre echado en un sillón y la bebé de este tamaño (chiquita), ‘tome señora, su hija’ (le dijeron en el hospital), y yo dije yo no puedo hacer esto, lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar, voy a dejar una carta en donde diga amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué”, reveló la conductora de Netas Divinas.

¿NATALIA TÉLLEZ SUFRIÓ DEPRESIÓN POSPARTO?

En un ambiente de confesiones, Paola Rojas reveló que lo ocurrido se debe a la depresión posparto.

“Se llama depresión posparto y estás acomodando muchas cosas, incluídas estas que de pronto te ayudan a pensar y a tomar decisiones. O sea, ya no has vuelto a pensar eso (...) Es normal”, explicó.