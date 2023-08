En las últimas semanas, una publicación causó sorpresa entre los seguidores de Natti Natasha, pues acusaba a la artista urbana de engañar a su esposo Raphy Pina con un misterioso sujeto al que le enviaba imágenes íntimas y románticos mensajes.

Como se recuerda, el productor musical se encuentra cumpliendo una condena de casi tres años y medio por el delito de posesión ilegal de armas, mientras que la artista y su pequeña hija Vida Isabelle esperan su liberación.

Aunque inicialmente la cantante de 36 años optó por guardar silencio y limitar sus publicaciones, días después le restó importancia a las acusaciones y hasta lanzó un nuevo tema, incluyendo el controversial material.

"No pare" es la nueva canción y respuesta de la artista a presunta infidelidad a Raphy Pina (Foto: Natti Natasha / Facebook)

NATTI NATASHA, SU NUEVA CANCIÓN Y LA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

El pasado 5 de agosto, Natti Natasha estrenó “No Pare”, su nueva canción y en la que incluye el material que, supuestamente, le habría enviado a la persona con la que “engañó” a su esposo.

“¿Chantajearme por una foto? Somos más los (emoji de ángel) que los malos (emoji de diablo). Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo yo, #NOPARE”, fue la publicación de la cantante.

Cabe destacar que desde un inicio, la polémica imagen fue considerada por algunos usuarios como una estrategia de marketing o relacionada con algún proyecto, algo que parece confirmarse con su nuevo tema, producido por Gaby Music, Kingswifft y el propio Raphy Pina.

En menos de 48 horas, el video oficial de la nueva canción acumula dos millones de reproducciones en YouTube, así como cientos de comentarios entre apoyo y críticas al controversial caso.

La nueva canción de la esposa de Raphy Pina se volvió tendencia en diversas plataformas (Foto: Natti Natasha / Facebook)

LA RESPUESTA DE RAPHY PINA A SUPUESTA INFIDELIDAD DE NATTI NATASHA

A esto, la intérprete de “Criminal” no dudó en reforzar su estreno con una publicación en la que explicaba cómo recibió Raphy Pina la acusación de infidelidad.

“Él (Pina) se ríe de lo que especulan, solo quien me conoce, sabe para quien fue... ¿Tú sabes? Su portada favorita”, indicó con una imagen que acompañó al ritmo de su tema “No pare”.

Como era de esperarse, los usuarios en Instagram se dividieron y la publicación, en solo 12 horas, superó los 300 mil “Me gusta” y cientos de comentarios.

“Algo tiene que hacer para ser viral, ya que la música de ella no pega”, “¿Qué necesidad tienes de sacar este tipo de videos?”, “No hay necesidad de llamar la atención de esa manera”, “A Natti la chantajearon con publicar esta foto, y ella decidió compartirla por cuenta propia para evitarlo”, “Yo siempre pensé que era para el esposo, no me equivoque”, entre otros fueron los comentarios de sus seguidores.