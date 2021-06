“Nevertheless”, también conocido como “I Know But”, es un K-drama basado en el famoso webtoon del mismo nombre. Los actores surcoreanos Song Kang y Han So Hee serán los protagonistas de esta historia romántica que promete ser un éxito, así como “Love Alarm”.

El popular actor Song Kang interpreta a Park Jae Eon, un estudiante universitario con especialización en arte. Él tiene una apariencia muy agradable, pero en realidad es indiferente a los demás y se niega a tener una relación amorosa; sin embargo, todo cambia cuando conoce a Yoo Na Bi (Han So Hee).

La protagonista femenina, quien también estudia arte, teme darse una nueva oportunidad en el amor luego de haber sufrido una infidelidad por parte de su primer novio. No obstante, cuando ambos personajes se conocen en la universidad el romance comenzará a nacer y las ideas que tienen sobre las relaciones cambiarán.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ NEVERTHELESS EN NETFLIX?

“Nevertheless” se estrenará en Netflix este 20 de junio (en Corea del Sur el 19 de junio). Los fanáticos de Song Kang podrán disfrutar del dorama en español y los nuevos episodios todos los fines de semana.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER NEVERTHELESS ONLINE?

El K-drama será emitido de manera exclusiva por la cadena coreana JTBC; sin embargo, para los demás países del mundo los capítulos estarán disponibles en Netflix. Cabe señalar que los episodios se subirán luego de la transmisión en Corea del Sur (11:00 p. m.). A continuación los horarios:

Perú | 10:00 a. m.

| 10:00 a. m. Colombia | 10:00 a. m.

| 10:00 a. m. México | 10:00 a. m.

| 10:00 a. m. Chile | 11:00 a. m.

| 11:00 a. m. Estados Unidos | 11:00 a. m.

| 11:00 a. m. Argentina | 12:00 p. m.

TRÁILER OFICIAL DE NEVERTHELESS EN NETFLIX

TRÁILER DE NEVERTHELESS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

CONFERENCIA DE PRENSA DE NEVERTHELESS

Este 18 de junio se llevó a cabo la conferencia de prensa para el estreno del nuevo K-drama “Nevertheless”. Durante el evento Song Kang y Han So Hee dieron detalles de la historia. Mientras hablaban de los retos y el desarrollo de este nuevo drama, Song Kang reveló que perdió peso para adaptarse de manera adecuada a su personaje como Park Jae Eon.

“A primera vista, Park Jae-Un puede parecer una persona suave, pero también tiene vibraciones más frías para él. Para acentuar eso, pensé que sería bueno tener una característica aguda, así que perdí 5 kilos”, expresó el actor surcoreano.

Song Kang también señaló que con el fin de interpretar de manera acertada a su personaje mantuvo una constante comunicación con el director, esto le ayudó a desempeñarse mejor en las grabaciones.

Por su parte, Han So Hee reveló que eligió “Nevertheless” como su próximo proyecto después de “The world of the married” porque es fanática del webtoon original, además le animó interpretar un personaje de su edad.

ACTORES Y PERSONAJES DE NEVERTHELESS