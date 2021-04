CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el sexto episodio de la tercera temporada de “New Amsterdam”, Max tiene la misión de arreglar el racismo sistémico en la clínica en la que trabaja. Bloom trata a una paciente que le recuerda que las cosas no son lo que parecen, Sharpe se siente abrumada mientras atiende un asunto familiar, y Reynolds intenta mantener la compostura mientras trata a un padre y un hijo.

En su lucha por eliminar el racismo y discriminación de New Amasterdam, Max cmete muchos errores, entre ellos, no escuchar al resto e intentar desde la perspectiva del salvador blanco, pero gracias a las palabras de Helen, Isobel y otros lo ayudan a tenerun mejor enfoque.

Cuando Floyd resbala con la pintura que Max colocó en el piso en su intento de ayudar, Reynolds le sugiere que revise por qué la os médicos negros se les paga un 35% menos que a los médicos blancos.

Helen le explica a Max todo lo que está haciendo mal (Foto: NBC)

En el episodio de Nueva Amsterdam de esta noche, Max ve a Karen en el pasillo y ella trata de huir de él, le dice que solo quiere dinero. Dice que quiere abordar el racismo sistémico, necesita contratar a alguien. Ella le dice que se vaya, que ya tienen a alguien.

Max reúne a los médicos mejor pagados y les pide que renuncien al 10% de su salario para entregarlos a los doctores negros, por no consigue nada, además se discuten temas como la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres.

Cuando Max le ofrece a Helen ser su socia y una co-directora médica, ella le explica todo lo que está haciendo mal: “No vas a arreglar esto porque, y no puedo creer que tenga que decir esto, el racismo sistémico no se trata de ti. ¿Quieres respuestas? Entonces, quédate quieto, quédate tranquilo y realmente escuche a las personas a las que dices que quieres ayudar. No es revolucionario, no será una solución rápida. Y si no puedes manejar eso, entonces no eres un aliado en absoluto. Eres solo otro liberal blanco semi-despierto con un complejo de salvador blanco”.

LA RENUNCIA DE HELEN

En otro momento de este episodio de “New Amsterdam”, Helen le cuenta a Cassian que ha sido nombrada ejecutora del testamento de su hermano, es decir, debe hacerse cargo de su sobrina Mina, pero ella planea enviarla a vivir con su familia a Dubai, que está muy lejos de Teherán.

Después de una larga conversación, Mina acepta vivir con Helen en Nueva York, pero también señala que su tía no tiene tiempo para una familia. Por lo que la subdirectora médica renuncia a su puesto para concentrarse en su sobrina.

Además, Helen termina con Cassian para enfocarse en Mina. La médico dice que si va a hacer esto, se comprometerá por completo.