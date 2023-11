Desde 1998 hasta el año 2003, la polémica Niurka Marcos estuvo casada con Juan Osorio. Aquella relación fue tema de conversación en los programas de espectáculos de la época debido a todos los rumores que giraban en torno a ella y también porque hubo unas presuntas infidelidades por parte del productor de telenovelas.

Con el paso del tiempo, aquellas habladurías fueron confirmándose, quedando demostrado de que sí hubo cuernos que perjudicaron a la cubana. Por ese tiempo, se mencionó de igual manera que ella había sido infiel con Bobby Larios, con quien luego iniciaría un romance que de igual forma no terminaría tan bien que digamos.

Sea como fuera, por esos años se hablaba de esas cosas, aunque jamás se confirmaron, quedando como simple habladurías. Lo que nadie se imaginaría es que la directa Niurka Marcos se sinceraría dos décadas después y contaría detalles de lo que pasó dentro de la relación con Juan Osorio. Es así que ella reveló que le fue infiel al padre de su hijo, Juan Osorio.

¿CON QUIÉN LE FUE INFIEL NIURKA MARCOS A JUAN OSORIO?

En su nuevo podcast “Pequeño Detalle”, Niurka Marcos habló sobre su pasado y tocó el controversial tema de su matrimonio con Juan Osorio. Allí dio detalles de las infidelidades del productor y cómo ella lo perdonaba, pero eso no fue lo único, pues se recordó también las adicciones que este tenía y que luego superaría.

Ahondando más en detalles, la vedette cubana se sinceró y reveló que también le fue infiel a su entonces esposo, aunque señaló que era algo autorizado debido a que él la había engañado varias veces y ella, de alguna u otra forma, se las pagó así y nunca nadie se enteró hasta ahora, que ella misma salió a contar la verdad.

“Él me puso 3 o 4 cuernos por ahí que yo le aguanté. En esa época nadie me juzgó. Me puso los cuernos con Sandra Montoya, con una que no conoce nadie”, señaló.

De acuerdo con lo que habló, todo habría sucedido gracias a la obra teatral “Aventurera”, en la que ella trabajaba. Allí, conoció a Mauricio Islas, famoso galán de telenovelas, con el que hubo una química inmediata que terminó en una infidelidad por parte de ella en contra de Juan Osorio.

“Ahí fue cuando le puse los cuernos con Mauricio Islas. De eso nadie se enteró, pero se lo devolví, quedó entre nos. Es super príncipe es que no lo ves que es un principito, tiene un aspecto muy romántico, muy tierno, muy cariñoso, muy agradecido. Fue algo lindo, fue algo tierno, fue un cuernito autorizado autorizado por las circunstancias porque Juan llevaba como el tercer cuerno que me ponía y yo aguantaba”, fueron algunas de sus palabras.

Mauricio Islas es el galán de múltiples telenovelas en México y Estados Unidos (Fotos: Mauricio Islas / Instagram)

LA RESPUESTA DE MAURICIO ISLAS

Luego de las declaraciones de Niurka Marcos, todos se interesaron en conocer más detalles y obtener la respuesta de Mauricio Islas, quien no demoraría en ser abordado por la prensa especializada para preguntarle al respecto y así conocer su versión de los hechos. ¿Era verdad lo que dijo la cubana o no?

Contrario a lo que muchos pensaban, el actor mexicano decidió mantenerse al margen y no hablar mucho al respecto. Lo que sí mencionó es que Marcos es una gran amiga y la quiere mucho.

“Yo no tengo memoria. No tengo nada que decir sobre mi amiga Niurka, la verdad es que la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimos años, la quiero mucho”, informó.