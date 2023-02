Niurka Marcos es una conocida figura del mundo del entretenimiento en la comunidad latinoamericana. A lo largo de los años, ha salido públicamente con muchas celebridades e incluso se ha casado en varias ocasiones. Recientemente, la conocida vedette confesó que su primer matrimonio fue terrorífico, pues Federico la habría amenazado de muerte.

Aunque siempre ha estado envuelta en discusiones y polémicas, no cabe duda que ha tenido una vida difícil desde que emigró desde Cuba cuando era joven. Estudió en la Escuela Nacional Circense de su país y luego trató de trabajar como bailarina en un club nocturno.

Fue entonces cuando empezó su carrera como vedette y también cuando conoció a su primer esposo. En una entrevista lanzada el 5 de febrero de 2023 en el canal de Yordi Rosado, Niurka contó la pesadilla que vivió a su lado.

¿QUIÉN ES FEDERICO?

Federico es el primer esposo de Niurka Marcos y padre de su hijo Kiko. No se sabe mucho de él, pues no es una persona mediática, pero de lo que se tiene información es que es un policía judicial de la Fiscalía General de la República.

Niurka Marcos junto a su esposo Federico, con quien se fue a vivir a México (Foto: Historias Engarzadas / YouTube)

¿CÓMO NIURKA MARCOS CONOCIÓ A SU PRIMER ESPOSO, FEDERICO?

De acuerdo con lo que ha contado la propia Niurka Marcos, conoció a Federico al llegar a México, cuando tenía aproximadamente 20 años. Ella se encontraba dando una de sus giras y él habría quedado prendado de ella, pues la habría ido a buscar a Cuba para pedirle que se casaran.

En la entrevista con Yordi Rosado, la bailarina contó que su esposo había preparado los papeles para que ella se mudara al país azteca y le prometió una gran vida. Sin embargo, ambos vivieron en un pequeño departamento en Mazatlán, donde ni siquiera había muebles.

¿POR QUÉ NIURKA SE SEPARÓ DE SU PRIMER ESPOSO, FEDERICO?

Cuando Niurka y Federico se mudaron a Baja California, donde tuvieron a su primer hijo Koko. Luego de unos meses de vivir juntos, ella habría recibido agresiones por parte de su marido, lo que desembocó en ella marchándose a Cuba con su familia.

Según lo que contó, Federico solía desaparecer sin noticias y regresaba “con la ropa mal”. Por ello, ella dejó a su hijo al cuidado de su madre y fue a buscarlo. Sin embargo, al encontrarlo, él la habría amenazado con una pistola y afirmado que la iba a matar.

“Una vez fui a reclamarle a uno de sus departamentos y fui a reclamarle. Ahí fue donde jaló la pistola y me la puso aquí. Me hice pipí. Me dijo que ‘ya lo tenía hasta la madre, que me fuera a la casa si no quería que me metiera un balazo’. Me oriné, literal”, contó el pasado 5 de febrero de 2023

Anteriormente, Niurka ya había dado detalles de esta experiencia en Historias Engarzadas en el 2014, donde agregó que su madre también se había enfrentado a Federico. Según contó, la señora comenzó a gritarle “policía corrupto”. Además le dio una cachetada y le dijo “Dispárame a mí. Órale, ¿dónde está tu pistola?”.

En total, Niurka Marcos estuvo junto a Federico durante dos años y medio, donde fue víctima de violencia familiar y, actualmente, podría ser considerado como tentativa de feminicidio.

Si tú también eres una mujer en situación de violencia en México o conoces a una que esté pasando por algo similar, puedes contactarte con “Atención a Mujeres en Situación de Violencia” mediante la “Línea Sin Violencia”: 800 10 84 053. Opera las 24 horas del día, la atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso.