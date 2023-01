Para nadie es un secreto que Niurka Marcos es uno de los personajes más controversiales de la televisión mexicana, sosteniendo polémicas con distintos personajes e incluso en los programas en los que ha participado, por lo que incluso ha llegado a los tribunales

Solo en 2022, “Mami Niu” causó revuelo al llamar “gorda y fea” a Adamari López frente a su exnovio Toni Costa e iniciar un romance con Juan Vidal, el cual llegó a su final en medio de ataques, además de ser eliminada de “La casa de los famosos” denunciando un fraude por parte de la producción de Telemundo.

Debido a esto, no es sorpresa que la modelo cubana vuelva a ser el centro de críticas, esta vez por enfrentarse contra la grafóloga mexicana Maryfer Centeno, a quien insultó durante un programa web.

Niurka Marcos y Maryfer Centeno se volvieron tendencia en redes sociales (Foto: karouroboros / Twitter)

LA PELEA DE MARYFER CENTENO Y NIURKA MARCOS

Hace unos días, la actriz cubana fue invitada a “La saga”, donde también estuvo presente la grafóloga, con quien había tenido una pequeña riña en agosto del año pasado, algo que parecía superado, pero no fue así.

Todo inició debido a los constantes desplantes que Niurka le hacía a Maryfer, pues la empujó con el cuerpo y le dio totalmente la espalda, ignorándola inicialmente, aunque esto escalaría rápidamente cuando la analista fue invitada a revisar algunos casos de la farándula.

“Ella no ha parado de hablar, parece una gallina”, interrumpió Niurka. Ante esto, la grafóloga se limitó a decir que en su momento analizaría una vez más a Marcos y esta última no reaccionó bien ante el anuncio. “Vamos a ver quién es agresiva y quién no”, indicó la también colaboradora de “Hoy”.

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mí me vale madres lo que tú opinas. Porque además me vale madre esa mamada de que adivinas el cuerpo”, disparó Niurka.

Lejos de quedarse callada ante la veterana actriz, Maryfer sacó a relucir sus estudios y acusó a Niurka de no ser una persona real, sino una invención para las cámaras.

“Soy una persona que no está acostumbrada y no concibo una grosería de este tamaño”, respondió. “Lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real”, añadió.

Ante esto, la cubana explotó y arremetió contra la perito de 33 años, insultándola e intentando minimizarla por su edad.

“Escuincla culicagá, yo tengo 55 años… Qué edad tiene esta escuincla, todavía le falta mucha vida para analizar. Todavía te hace falta muchas cog**as muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mi**das”, señaló.

Ante esto, Maryfer solo respondió: “Todos sabemos que lo haces por publicidad. Respeta el espacio de Adela Micha que no es tu casa”.

Pensaba que Niurka no podía caer más bajo y pues SI podía 🤮🤢 pic.twitter.com/F4FBmq5a9B — Silvana Rafaela (@silvanaerubens) January 10, 2023

¿POR QUÉ PELEARON NIURKA MARCOS Y MARYFER CENTENO?

La pelea de las celebs de México no es sorpresa, pues en agosto del año pasado, la perito analizó la relación de la cubana con Juan Vidal, lo cual no cayó bien en la primera, pues le envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante en la que retaba a Centeno.

“Oye Gustavo, dile a tu amiga grafóloga Maryfer que por qué no viene a analizarnos las cog… tan ricas que nos podemos Juan (Vidal) y yo”, se escuchó decir a “Mami Niu”.

Sumado a esto, la actriz de “La fea más bella” invitó a Maryfer a unirse a la intimidad de su relación con su compañero en “La casa de los famosos”, por lo que la analista le respondió

“Hay una frase muy bonita que dice: ‘Dime lo que presumes y te diré de lo que careces’. Yo no le voy a contestar a Niurka, me voy a remontar a los hechos: cuando a una persona le falta sexo anda más irritable”, indicó ante la risa cómplice de Infante.