Romina Marcos vivió momentos terribles cuando, de manera repentina, se vio afectada por una enfermedad. La hija de Niurka Marcos utilizó su cuenta oficial en Instagram para contar el gran susto que se llevó cuando su estado se complicó de la noche a la mañana. La experiencia compleja estuvo relacionada con el poco cuidado que tuvo con su salud mental.

La cantante tuvo algunos síntomas inusuales que, en un primer momento, pensó que era algo pasajero. Empezó con un dolor de cabeza intenso, el cual no desapareció como suele ocurrir con estas molestias.

Luego, la hermana mayor de Emilio Osorio sintió un ardor en la frente, como “agujas”, y “empecé a ver cómo me salían manchas rojas”. A pesar de haber ido al doctor, y tener un temprano diagnóstico de “estrés”, su situación se complicó con el paso del tiempo.

Así es cómo las erupciones aparecieron en la frente y el párpado del ojo derecho. No se trataba solo de un caso de estrés, sino de algo más delicado pero que seguía relacionado con la salud mental.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE ROMINA MARCOS?

Romina Marcos fue diagnosticada con herpes zóster. Así lo contó la hija de Niurka Marcos en su cuenta oficial de Instagram, donde insistió en que su estado se complicó por no tener un adecuado cuidado de su salud mental, en especial por estar expuesta a comentarios por su condición de celebridad.

“La razón es que somaticé mis emociones. Básicamente es que al no trabajar un dolor psíquico el cuerpo lo saca, lo libera, y pasan este tipo de cosas. (...) Lo más fuerte de estar viviendo esto es saber que, al no trabajar en mi salud mental, llegué a este punto, porque no me puse como prioridad, no defendí lo que soy al creer lo que todos decían de mí, al no valorar todo lo que he trabajado y todo lo lejos que he llegado”, explicó la artista de 27 años.

La figura pública, además, reveló que su tesitura empeoró después de la información médica sobre la enfermedad. “A partir de este diagnóstico mi cara empezó a empeorar, al día siguiente amanecí con el ojo inflamado y al día siguiente mucho más inflamado, iba empeorando cada vez más. Hoy en día estoy en tratamiento, ya estoy sanando, mejorando. Ya pude abrir mi ojito, ya veo bien, es un proceso de mucha paciencia”, detalló la también actriz.

Romina contó sobre su estado de salud con mucha dificultad y al borde del llanto. Sin embargo, lo hizo para concientizar a sus seguidores de que le presten atención a su salud mental y, en especial, a lo que valen por sí mismos, a pesar de las críticas o comentarios negativos de los demás.

“Me solté, dejé de agarrarme de la mano y eso duele más que un diagnóstico de herpes zóster en la cara. Hoy estoy trabajando en mí, poco a poco, escuchándome, creyendo de nuevo en mí y en mi sueño. Lo que sí sé es que no me volveré a quedar callada solo por miedo a lo que piensen de mí y me ataquen, no me voy a volver a quedar callada, esto soy y voy a defender toda la vida lo que soy… Digan lo que digan, ya nadie me va a poder hacer dudar de lo que soy capaz”, puntualizó Marcos.

¿QUÉ DIJO NIURKA MARCOS SOBRE LA SALUD DE SU HIJA ROMINA?

A través de una historia en Instagram, Niurka Marcos respondió la pregunta de un seguidor sobre la salud de su hija Romina Marcos. La celebridad dijo que la joven está fuerte y batallando contra su enfermedad.

Agregó que, a pesar de que es una pelea que debe hacer sola, su familia la está acompañando en el duro proceso de curarse. Niurka aseguró que está en constante comunicación con la cantante.

