Fin del misterio. Francisca Lachapel y Francesco Zampogna ya tienen el nombre de su segundo hijo, quien nacerá en febrero de 2024. La presentadora de “Despierta América” contó detalles detrás de la elección y lo que significa para ambos. La pareja, que se casó en 2022, es una de las más sólidas del medio y sigue ampliando su familia.

Lachapel reveló que Zampogna se encargó de darle el nombre a su primer hijo, Gennaro, quien tiene dos años en 2023. Por ello, explicó a ¡Hola! USA, era su turno con su segundo heredero.

“Entonces yo le digo ‘con el segundo me toca a mí’. Empecé a buscar nombres italianos, fuertes, porque ya el nombre de mi hijo Gennaro es fuerte, es como el nombre de un señor”, contó la celebridad en la citada revista.

Y agregó que “tenía que buscar algo parecido, un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”. Así es cómo llegó al nombre definitivo de su pequeño. Aquí te contamos el nombre que escogió la conductora de televisión.

La conductora de televisión, con un vestido verde, tocando su vientre en su segundo embarazo (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

¿CÓMO SE LLAMA EL SEGUNDO HIJO DE FRANCISCA LACHAPEL Y FRANCESCO ZAMPOGNA?

El segundo hijo de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se llamará Franco Raffaele Zampogna. Así lo reveló la presentadora en una entrevista con ¡Hola! USA. La celebridad explicó que tuvo varios nombres en mente y que, incluso, consideró los que le propusieron en las redes sociales.

“Mis opciones eran Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo. (...) De hecho, tengo esa lista en el teléfono; pero, mira lo que pasó con Franco. La gente en redes me mandó nombres, como GiaFranco, con el ‘Gia’ por delante y nunca solito”, detalló.

Dijo que les gustó ese nombre porque es más largo que el de su primogénito, Gennaro Antonio Gamelier. Pero esa no fue la única razón detrás de la elección de conductora de televisión dominicana.

La conductora de televisión mostrando su vientre en televisión (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE DEL SEGUNDO HIJO DE FRANCISCA LACHAPEL Y FRANCESCO ZAMPOGNA?

El nombre de Franco Raffaele Zampogna significa mucho para la pareja, en especial para Francesco, ya que le recordó a un familiar muy querido, de acuerdo a la declaración de la presentadora en la revista ¡Hola! USA. Cuando ella le llevó la lista con los posibles nombres, su esposo acertó, de inmediato, en el que había elegido.

“Cuando él vio la lista, supo inmediatamente que era Franco y le agregó Raffaele y dijo: ‘¡Este es el nombre!’. (...) Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros, pero que (lo) quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos”, dijo Lachapel.

Agregó que siempre le había gustado el nombre de Rafael y que tiene una carga muy importante dentro de su familia.

“Así son las cosas de la vida, me gustaba ese nombre y no sabía que tenía un significado especial para él. Después de esa historia no nos quedaba ninguna duda de que nuestro hijo se llamaría Franco Raffaele, porque mi papá se llama también Rafael, mi hermano se llama Rafael y a mí siempre me ha gustado Rafael”, puntualizó la estrella de “Despierta América”.

La presentadora de “Despierta América” luciendo su segundo embarazo (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

MÁS INFORMACION SOBRE FRANCISCA LACHAPEL

LAS CRÍTICAS QUE HA RECIBIDO FRANCISCA LACHAPEL A SU SEGUNDO EMBARAZO Y SU RESPUESTA

Tras anunciar que está esperando su segundo hijo, Francisca Lachapel recibió una crítica por parte de una usuaria en Instagram, quien cuestionó su nuevo embarazo.

A través de Instagram, donde comenzó a interactuar con sus seguidores con la dinámica de pregunta y respuesta, Francisca Lachapel recibió el mensaje de una usuaria que le dijo que no entendía por qué “otro embarazo tan rápido”. MÁS DETALLES AQUÍ

VIDEO RELACIONADO