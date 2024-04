El reciente deceso de O.J. Simpson ha significado una gran pérdida en el panorama de Hollywood. Protagonista de una vida de escándalos, juicios y éxitos, el nacido en Las Vegas logró alcanzar la gloria deportiva tras entrar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1985. Y cuando todo parecía que iba a tener una vida de éxito, el crimen de su esposa terminó por sepultar su ascenso en los medios de comunicación.

La partida de Orenthal James Simpson, conocido como O. J. Simpson, vistió de luto a todo USA la noche del 10 de abril de 2024. Su muerte no solo significó el fin de uno de los deportistas más recordados del siglo, sino también el adiós a una de las figuras más polémicas en la historia reciente de ese país.

Recordado por afrontar el llamado “juicio del siglo”, el exactor y exjugador de fútbol americano fue el principal sospechoso del brutal asesinato de su esposa Nicole Brown. Tal proceso legal fue visto por 150 millones de personas y transmitido por las cadenas de la televisión más importantes del planeta.

Eso sí, aunque su vida deportiva y artística se haya visto manchada por los casos legales, debemos contarte que O.J. Simpson no fue la única figura que afrontó a la justicia por casos como estos. A continuación, una listado de aquellas celebridades que fueron acusadas de asesinato.

FAMOSOS QUE FUERON ACUSADOS DE ASESINATO

O.J. SIMPSON

La lista la empieza O.J. Simpson y el recordado caso de asesinato de su esposa Nicole Brown. A pesar de que Simpson logró tener una gran trayectoria en la NFL, fue el juicio legal por el asesinato de su mujer y su amigo lo que terminó por poner su nombre en los principales medios de comunicación del mundo.

Su caso inició en junio de 1994 y fue todo un acontecimiento en los Estados Unidos debido a la violencia con que se dio el asesinato contra Brown y su amigo Ron Goldman. Según la fiscalía y los reportes, los cuerpos recibieron múltiples puñaladas con una fuerza brutal desmedida.

O.J. Simpson es recordado por ser un exjugador de fútbol americano y también por haber asesinado a su exesposa y a uno de los amigos de la víctima. En 1997 fue sentenciado por doble asesinato (Foto: AFP)

La investigación fiscal continuó hasta octubre de 1995, y resultó en su absolución. Sin embargo, en febrero de 1997, otro juicio civil lo declaró “responsable” de las muertes y le ordenó pagar 33 millones de dólares a las familias de las víctimas. En 2007, Simpson fue arrestado nuevamente, esta vez en Las Vegas, por robo a mano armada y secuestro. En 2008, fue sentenciado a un total de 33 años de prisión, aunque obtuvo libertad condicional en 2017.

ALEC BALDWIN

El multiganador de premios Emmy y Globos de Oro forma parte de esta lista, aunque de la manera menos intencional posible. Durante la filmación de la cinta “Rust”, el histrión de 66 años manejaba una pistola de utilería que estaba cargada con una bala real. Al dispararla, sucedió el hecho fortuito que acabó con la vida de una de las directoras de fotografía Halyna Hutchins.

Alec Baldwin reconoce haber disparado el arma de utilería, pero sin intención de lastimar a nadie (Foto: Santa Fe County Sheriff's Office / AFP)

Tras ello, el oriundo de Amityville lleva consigo un proceso legal complejo, puesto que la fiscalía lo acusó de homicidio involuntario. Los abogados de Baldwin sostienen su inocencia y catalogan el pedido de condena de 18 meses como un abuso por parte del sistema

PHIL SPECTOR

En los años 60 y 70, Phil Spector fue reconocido como un pionero innovador en el mundo de la música, siendo aclamado por su técnica revolucionaria conocida como “la pared del sonido”. Durante ese período, fue el cerebro detrás de numerosos éxitos inolvidables, tales como el álbum “Let It Be” de The Beatles, la emblemática canción “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” de The Righteous Brothers, así como “Be My Baby” de The Ronettes, entre otros destacados.

No obstante, en los años subsiguientes, su brillantez se vio eclipsada por su conducta irregular y a veces explosiva, agravada por su consumo excesivo de alcohol y drogas, lo que afectó negativamente su reputación. La tragedia alcanzó su punto culminante en 2003, cuando la actriz Lana Clarkson fue hallada muerta en su mansión.

Esta imagen de folleto publicada por la prisión estatal de North Kern en Delano, California, muestra la fotografía policial del asesino convicto Phil Spector, sin una de sus famosas pelucas. (Foto: HO / AFP)

Después de un juicio altamente mediático, Spector fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 2009 y sentenciado a 19 años de prisión, donde permaneció hasta su fallecimiento en 2021.

SID VICIOUS

Mientras la banda Sex Pistols se preparaba para lanzar su histórico y único álbum “Never Mind the Bollocks” en 1977, que incluiría la polémica y muy popular canción “God Save The Queen”, el bajista Glen Matlock quedó horrorizado al escuchar la letra del tema y abandonó la banda. Fue reemplazado por John Simon Ritchie, conocido como Sid Vicious, quien, gracias a su actitud desinhibida y carisma en el escenario, se convirtió en una de las figuras legendarias del grupo.

Siguiendo el patrón común en la escena punk, Sid experimentó con drogas psicoactivas, lo que desencadenó una severa adicción. Durante su tumultuosa relación con Nancy Spungen, ambos se vieron envueltos en episodios de violencia. El 12 de octubre de 1978, Nancy fue encontrada muerta por una puñalada en el Hotel Chelsea de Nueva York. Sid fue arrestado y acusado de su asesinato.

El músico falleció a los 21 años por una sobredosis (Foto: AFP)

Durante su período en libertad bajo fianza, el músico de 21 años sufrió una sobredosis de heroína el 2 de febrero de 1979 y murió semanas antes de su juicio.

ROBERT BLAKE

Después de una cena en un restaurante italiano, Robert Blake y su esposa Bonny Lee Bakley se estaban retirando en su automóvil. En un momento dado, Blake recordó que había dejado su arma personal en la mesa y decidió volver al restaurante para recuperarla. Tras su breve ausencia, Bakley, que estaba en el asiento del copiloto, fue alcanzada por una bala en la cabeza y falleció instantáneamente.

Robert Blake falleció a los 89 años de edad (Foto: Doug Benc / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

El suceso tuvo lugar el 4 de mayo de 2001 en Studio City, California. En aquel entonces, el actor aún gozaba de la fama alcanzada por su papel principal en la serie de televisión “Baretta”, donde encarnaba al detective Tony Baretta, un rol que le había otorgado un premio Emmy y le había brindado oportunidades en el cine. Sin embargo, apenas un año después, en abril de 2002, fue detenido luego de una minuciosa investigación que lo señalaba como responsable del asesinato.

