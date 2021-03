La actriz mexicana Oka Giner, se hizo conocida por ser una de las protagonistas de “Gossip Girl: Acapulco”, un remake hecho por Pedro Damián de la serie estadounidense original. Pero fue su reaparición en “Madre solo hay dos”, que volvió a llamar la atención de todos los fans. Y es que la serie de Netflix se posicionó por varias semanas en el top 10 de las producciones más vista del gigante del streaming.

Oka Giner ha participado en otras grandes ficciones, como “Señorita Pólvora”, serie protagonizada por Camila Sodi; además, ha protagonizado varios videos musicales: “Dicen por ahí” de Paty Cantú, “Cada noche” de Diego Amozurrutia, entre otros. Lo cierto es que la actriz es muy querida en su país y muchos se interesan por saber más de ella. Una de las cosas más curiosas fue confesada por la propia Giner hace un par de años.

La actriz que hizo de Elena en “Madre solo hay dos”, reveló en 2019 cómo conoció al amor de su vida. Para sorpresa de muchos, Oka Giner confesó haber conocido a Nacho Redondo en una cita a ciegas; y no solo eso, también contó detalles de este primer encuentro. ¿Qué dijo la intérprete? Aquí te lo contamos todo.

Oka Giner inició su relación con Nacho Redondo (Foto: Instagram/Oka Giner)

OKA GINER CONOCIÓ AL AMOR DE SU VIDA EN UNA CITA A CIEGAS

Oka Giner mantiene una relación de varios años con el comediante venezolano Nacho Redondo. La pareja tuvo un curioso inicio de romance que fue contado por la propia actriz, quien en TVyNovelas confesó que en el primer encuentro se sintió muy nerviosa.

“[Estaba] Nerviosísima, decía: ‘¿y si resulta un loco?, Ay no ¿y si me cae gordo?; de verdad, todo pasa por tu cabeza porque al final te vas a enfrentar con una persona que no conoces, que no sabes de dónde viene, cómo se llama, ni nada”, menciona Giner en una entrevista de 2019.

Las Estrellas, en tanto, recoge cómo fue ese primer encuentro. “Fue increíble, me escribió por Instagram, leí por ahí que era comediante, me encanta ir a ver comedia, ir a ver stan up, y le acepté una cita a ciegas, digo a ciegas porque no lo conocía en persona, no sabía si me iba a salir un loco y ahorita es mi novio”, señaló la actriz, quien agregó que luego de salir con él por un café, de inmediato hicieron ‘clic’, logrando que la química entre ellos terminará en amor.

“Es padre, porque encontré a un persona con la que comparto muchos ideales, que también está en la lucha como artista y en ese sentido nos acompañamos muy bien. Me entiende perfecto, lo entiendo perfecto y me divierto como nunca”, confesó la actriz en 2019.

En otro momento, Oka Giner dio algunas recomendaciones a las personas que quieren buscar el amor en una cita a ciegas. “Con cuidado, porque también te puedes topar con cada loco. Por ejemplo, yo lo cité en un lugar público, a una hora decente. Y tenía planes de emergencia”, advirtió.

“Yo le dije a una amiga: ‘en caso pase cualquier cosa, te voy a mandar un mensaje para que me llames y aplique la huida’. También le hablé a un amigo para que me acompañe a la cita”, agregó la actriz que ya tiene más de dos años de relación con el comediante venezolano y se muestran felices en las redes sociales compartiendo su vida juntos.