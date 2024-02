CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de 2009 de David Nicholls y en la adaptación cinematográfica del mismo nombre protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, “One Day” (“Siempre el mismo el día” en español) es una serie de británica de Netflix que narra la historia de Emma (Ambika Mod) y Dexter (Leo Woodall), quienes tras conocerse la noche de graduación, empiezan una amistad que dura toda la vida.

El 15 de julio de 1988, Emma Morley y Dexter Mayhew parecen dispuestos a comenzar un romance, pero algunas cosas como las necesidad de la joven soñadora de entablar una conversación en lugar de pasar directamente a la acción y la llegada anticipada de los padres del adinerado muchacho se interponen, y la historia de esta pareja toma otro rumbo: la amistad.

Un año después, Dex disfruta de una vida sin preocupaciones en un chalet en Roma, mientras que Em recorre algunas ciudades con un grupo de teatro. La enfermedad de su madre, obliga a Dexter a pensar en su futuro y decide dedicarse a la televisión, por su parte, Emma decide regresar a Londres, donde un año más tarde, tiene un bloqueo creativo y trabaja en un restaurante de comida mexicana, en el que recibe la visita de su mejor amigo y su novia de turno.

Emma y Dexter duermen juntos luego de conocerse la noche de su graduación universitaria en la serie "One Day" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ONE DAY”?

En 1991, los protagonistas de “One Day” hacen un viaje a Grecia. Aunque Emma insiste en poner reglas para no arruinar su amistad, Dexter no tarda en romperlas todas. De hecho, rememora el momento en que se conocieron, lo que lleva a Em a confesar que estaba enamorada de él. Poco después, Dex expresa que su interés romántico en su amiga, pero admite que no está listo para una relación seria.

Un año más tarde, Dexter lleva una vida llena de excesos debido al ambiente en el que trabaja y para lidiar con la enfermedad de su madre. Tras una dura charla con sus padres, el presentador de televisión trata de comunicarse con Emma, pero no lo consigue porque ella está en medio de una cita romántica con Ian, un comediante que trabajaba con ella en el horrible restaurante.

En 1993, Dex tiene su momento de gloria en la TV, pero las críticas le afectan mucho, así que le pide a Em que esté a su lado. Sin embargo, ella ahora es maestra y debe encargarse del estreno de su obra escolar, que resulta un éxito, a diferencia del show en vivo de su amigo.

¿Por qué Emma y Dexter se separan?

En 1994, los protagonistas de “One Day” se reúnen en un lujoso restaurante. Emma intenta compartir los problemas que tiene con Ian, pero Dexter le presta más atención a una de las camareras y visita constantemente el baño para drogarse. Cansada de la situación, Em se marcha y Dex la persigue. No obstante, lo que empieza como una disculpa se convierte en un reproche que termina con esa amistad.

Tras un año alejados, Emma termina su relación con Ian, quien no se resigna a perderla e incluso revisa sus cosas para comprobar que lo cambió por Dex. Em le explica que tiene una aventura con el director de la escuela y que ya ni siquiera es amiga de Dexter, quien en ese momento terminó su noviazgo con Suki, una exitosa presentadora.

Antes de despedirse en buenos términos, Ian aconseja Emma publicar sus últimos escritos, pero la joven no se anima hasta que se reencuentra con una de sus estudiantes que le cuenta sus planes universitarios y le agradece por motivarla. En 1996, Dex trata de impresionar a los padres de su novia Sylvie a pesar de que ya no tiene trabajo, pero la visita no sale según sus planes.

Dexter y Emma viajan a Grecia en 1991 en “One Day”, serie basa en el libro homónimo de David Nicholls (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SIEMPRE EL MISMO DÍA”?

¿Dexter y Emma tienen una relación amorosa?

Em y Dex se reencuentran en la boda de Tilly y Graham en 1997. Luego de la incomodidad inicial, tienen una conversación sincera y retoman su amistad. El presentador le invita a su boda y le cuenta que tendrá un bebé. Antes de volver a la fiesta, se dan un tierno beso.

Un años después, Dexter trabaja en el negocio de su viejo amigo Callum y trata de adaptarse a la vida familiar, pero no tiene mucho éxito. Por su parte, Sylvie está cansada de la vida rutinaria y de que su familia no acepte a su esposo porque no tiene buenos ingresos. La situación deriva en que Sylvie engaña a marido con Callum y eventualmente se divorcie de Dex.

En 1999, Emma es una exitosa escritora y vive en París, donde la visita Dexter con la intención de confesarle sus sentimientos y empezar la historia de amor que aplazaron por tantos años. No obstante, ella le explica que está saliendo con Jean-Pierre Dussollier. Cuando él le reclama por no contarle y por marcharse después de pasar una noche juntos, Em le recuerda que solo sucedió porque estaban ebrios.

Sin embargo, al final Emma acepta que aún no lo ama y decide darle una oportunidad a su Dexter. En los siguientes años, se mudan juntos, se comprometen, se casan y comienzan una vida juntos. Ella sigue escribiendo y él abre una cafetería. Aunque desean tener un hijo, no lo consiguen, lo que provoca algunos problemas que no tardan en solucionar.

Los protagonistas de “One Day” acuerdan ver una casa. Dex llega primero, pero Emma sufre un accidente de camino al lugar. La muerte del amor de su vida, destroza a Dex, quien se refugia en el alcohol y otros viejos vicios. Con ayuda de su esposa, su hija Jasmine y viejos amigos, empiezan a sobrellevar su dolor.

“Siempre el mismo día” termina con Dexter, en compañía de su hija, recorriendo los mismos lugares que visitó con Emma el día que se conocieron.

Al final de la serie "One Day", Dexter Mayhew (Leo Woodall) recuerda sus experiencias con Emma Morley (Ambika Mod) (Foto: Netflix)