La serie “One Day” (en español: “Siempre el mismo día”) es la opción perfecta del catálogo de Netflix para todas aquellas personas que buscan una comedia dramática sobre un amor inolvidable. Así, basándose en la novela homónima de David Nicholls, llega a las pantallas esta producción protagonizada por las jóvenes estrellas Ambika Mod y Leo Woodall. Pero, ¿ya conoces a todos los actores y personajes de la ficción? En esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la historia que se narra en este show ya se contó antes en una película de Lone Scherfig, también titulada “One Day” y estelarizada por los famosos Anne Hathaway y Jim Sturgess.

Ahora, es momento de disfrutar de la nueva adaptación del romántico relato sobre Emma y Dexter, dos jóvenes que pasan juntos su última noche en la universidad y, aunque toman caminos separados, sus vidas nunca dejan de estar conectadas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ONE DAY”?

1. Leo Woodall como Dexter Mayhew

Para descubrir quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con el protagonista masculino del show: Dexter Mayhew. En la universidad, él es un chico privilegiado que sabe que es bastante guapo. Sin embargo, al conocer a Emma en su graduación, el curso de su vida cambia para siempre.

El actor que lo interpreta es Leo Woodall, quien también ha participado en la segunda temporada de “The White Lotus” y en la película “Nomad” de Taron Lexton.

Leo Woodall con el torso desnudo en una escena de "One Day", serie donde interpreta a Dexter Mayhew (Foto: Netflix)

2. Ambika Mod como Emma Morley

Emma Morley, por otro lado, es la protagonista femenina de la trama. Ella se caracteriza por ser bastante estudiosa y por querer cambiar su pequeño rincón del mundo. Además, tampoco tiene idea de todo lo que le espera al conocer a Dexter.

La artista que le da vida al personaje es Ambika Mod, actriz y comediante británica que se hizo famosa por su rol como Shruti Acharya en el drama médico “This is Going to Hurt”.

Ambika Mod interpreta a Emma Morley, una de las protagonistas de la serie "One Day" (Foto: Netflix)

3. Eleanor Tomlinson como Sylvie

Sylvie es la novia más seria que tiene Dexter cuando es adulto. Ella es interpretada por Eleanor Tomlinson, a quien hemos visto previamente en “Jack the Giant Slayer”, “Siberian Education”, “Love. Wedding. Repeat”, “Poldark”, entre otras producciones.

Eleanor Tomlinson interpreta a Sylvie en la serie "One Day". Ella es pareja de 'Dex' (Foto: Netflix)

4. Essie Davis como Alison Mayhew

Alison Mayhew no es otra que la madre de Dexter, una mujer que quiere que su heredero encuentre su propósito en la vida y quien se alegra de que tenga una amiga como Emma.

La estrella a cargo del personaje es Essie Davis, reconocida por proyectos como “The Babadook”, “Code 46″, “Cabinet of Curiosities”, “Charlotte’s Web”, “Nitram” y “True History of the Kelly Gang”.

Essie Davis interpreta a Alison Mayhew en la serie "One Day". En esta escena, aparece al lado de Leo Woodall, quien le da vida a Dexter en la ficción (Foto: Netflix)

5. Tim McInnerny como Stephen Mayhew

Stephen Mayhew es el padre de Dexter y quiere que su hijo desarrolle todo su potencial. El histrión que asume este papel es Tim McInnerny, cuya filmografía incluye los títulos “Autómata”, “Black Death”, “101 Dalmatians”, “The Serpent” y muchos más.

Tim McInnerny es Stephen Mayhew en la serie "One Day". El actor inglés tiene una destacada trayectoria artística (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de la serie “One Day” de Netflix:

Jonny Weldon como Ian, un aspirante a cómico que conoce a Emma cuando trabajan juntos en un restaurante mexicano.

un aspirante a cómico que conoce a Emma cuando trabajan juntos en un restaurante mexicano. Amber Grappy como Tilly, la mejor amiga de Emma desde que se conocieron en su primer año en la universidad.

la mejor amiga de Emma desde que se conocieron en su primer año en la universidad. Toby Stephens como Lionel Cope, el padre de Sylvie.

el padre de Sylvie. Joely Richardson como Helen Cope, la madre de Sylvie.

la madre de Sylvie. Brendan Quinn como Callum

Billie Gadsdon como Jasmine

Adam Loxley como Graham

Tim Preston como Gary

John Macmillan como Aaron

Rebekah Murrell como Suki

Jodie Price como Sonya

Sophie Wolff como Tara

Joseph Pharoah como Andy

Meghan Treadway como Kate

Ella-Rae Smith como Naomi

Mathilde Thomine Storm como Tove

Sam Swan como Damian

Beth Lindsey como Sarah

Mark Rowley como el Sr. Godalming

Anthony Calf como Sid

Edouard Chény como Jean-Pierre

Emily Eaton-Plowright como Candy

John Tueart como Andrew

Hannah van Vliet como Lotte

