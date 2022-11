Pese a solo contar con seis años de actividad, One Direction consiguió colocarse como una de las boyband más importantes de los últimos años, obteniendo récords de ventas, encabezando populares giras internacionales y reuniendo una gran cantidad de seguidores, conocidos como “Directioners”.

Fue gracias a temas como “What Makes You Beautiful” o “Story of my life” que la agrupación conformada por Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se colocó entre las más populares del planeta.

Sin embargo, en 2016, la banda anunció que se tomaría una pausa, para posteriormente cada integrante lanzar sencillos en solitario, lo cual fue tomado como una disolución de la boyband.

LOS INTEGRANTES DE “ONE DIRECTION” EN SOLITARIO

Zayn Malik

El cantante de 29 años fue el primero en lanzarse en solitario, abandonando la banda en 2015, un año antes de la separación.

Tras separarse, Malik firmó un contrato exclusivo con RCA Records.

Álbumes: “Mind of Mine” (2016), Icarus Falls (2018) y Nobody is listening (2021)

Sencillos: “Pillowtalk”, “Like I Would”, “Wrong” (con Kehlani), “I Don’t Wanna Live Forever” (con Taylor Swift), “Still Got Time” (con PartyNextDoor), “Dusk Till Dawn” (con Sia), “Let Me”, “Entertainer”, “Sour Diesel”, “Too Much” (con Timbaland), “Fingers”, “No Candle No Light” (con Nicki Minaj), “Trampoline”(con Shaed), “Flames” (con R3hab y Jungleboi), “Better” de 2020; “Vibez” de 2021, “To Begin Again”.

La vez que Zayn Malik llegó a la 60° entrega de los premios Grammy el 28 de enero de 2018 en Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

Harry Styles

El cantante de 28 años fue uno de los más destacados desde la fundación de la banda, siendo el responsable de darle el nombre al grupo.

Luego de la disolución de 1D, Styles firmó un contrato con la productora Columbia Records.

Álbumes: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry’s House (2022).

Sencillos: “Sign of the Times”, “Two Ghosts”, “Kiwi”; “Lights Up”, “Adore You”, “Falling”, “Watermelon Sugar”, “Golden”, “Treat People With Kindness”, “Fine Line”, “As It Was”, “Late Night Talking” y “Music for a Sushi Restaurant”.

Giras: “Harry Styles: Live on Tour” y “Love on Tour”

Premios: Grammy a Mejor canción pop 2021 (“Watermelon Sugar”)

El cantante y actor británico Harry Styles llega para el estreno de "My Policeman" en el Teatro Regency Bruin en Westwood, California, el 1 de noviembre de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Niall Horan

El cantante irlandés de 29 años fue uno de los que más se tardó en iniciar sus proyectos en solitario tras la disolución de 1D.

Ha firmado con dos empresas: Columbia Records y Capitol Records

Álbumes: “Harry Styles: Live on Tour” y “Love on Tour”

Sencillos: “This Town”, “Slow Hands”, “Too Much to Ask”, “On the Loose”, “Seeing Blind” (con Maren Morris), “What a Time” (con Julia Michaels), “Nice to Meet Ya”, “Put a Little Love on Me”, “No Judgement”, “Black and White”, “Moral of the Story” (con Ashe), “Our Song”, “Everywhere”.

Giras: “Flicker Sessions” (2017) y “Flicker World Tour” (2018)

Cuando Niall Horan llegó para el iHeartRadio Jingle Ball 2019 de Z100 en el Madison Square Garden de Nueva York el 13 de diciembre de 2019 (Foto: Steven Ferdman / AFP)

Liam Payne

A lo largo de su carrera, Payne ha firmado con Capitol Records, Syco Music, Columbia Records y Republic Records

Álbum: “LP1″ (2019)

Sencillos: “Strip That Down” (con Quavo), “Get Low” (con Zedd), “Bedroom Floor”, “For You” (con Rita Ora), “Familiar” (con J Balvin), “First Time” con French Montana, “Polaroid” (con Jonas Blue y Lennon Stella); “Stack It Up”(con A Boogie Wit Da Hoodie), “All I Want (For Christmas)”, “Live Forever” (con Cheat Codes), “Midnight” de 2020 (con Alesso), “Naughty List” (con Dixie D’Amelio) y “Sunshine”.

El cantante y compositor Liam Payne posa en la alfombra roja antes de la ceremonia de los Laureus World Sports Awards 2020 en Berlín el 17 de febrero de 2020 (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

Louis Tomlinson

Además de cantante, Louis Tomlinson ha incursionado en el fútbol, firmando un contrato especial con el Doncaster Rovers un club local con el que disputó encuentros benéficos.

Álbumes: 2 (2020′s Walls , 2022′s Faith in the Future )

Sencillos: 11 (“Just Hold On” de 2016 con Steve Aoki ; “Back to You” de 2017 con Bebe Rexha y Digital Farm Animals, “Miss You”; “Two of Us”, “Kill My Mind” de 2019, “Lo logramos “, “Don’t Let It Break Your Heart”; “Walls” de 2020; “Bigger Than Me” de 2022, “Out of My System”, “Silver Tongues”)

Giras: “Louis Tomlinson World Tour” (2020) y “Faith in the Future” (2023)