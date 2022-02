La segunda temporada de “Oscuro deseo” dejó varias interrogantes sueltas. Los seguidores de esta producción que es transmitida por la plataforma de Netflix tienen grandes expectativas sobre una nueva entrega. Y es que Lys se convirtió en uno de los personajes más recordados luego que tratara de arruinar la boda de Darío y Julieta. Posteriormente, Alma quien estaba obsesionada con el hombre perdería la vida.

El drama mexicano es protagonizado por Maite Perroni y Alejandro Speitzer donde se mezcla el suspenso, el erotismo y la obsesión. La segunda temporada de “Oscuro deseo” que generó grandes emociones fue dirigida por Kenya Márquez y Epigmenio Ibarra.

Mientras Alma intenta rehacer su vida, un reencuentro con Darío revive su tóxico romance y despierta el lado más siniestro de él.

“Oscuro deseo” también se caracteriza por tener un importante elenco de actores como Regina Pavón (Zoe), Erik Hayser (Esteban) y Jorge Poza (Leonardo). Tampoco se puede dejar de mencionar a Catherine Siachoque (Lys Antoine), Ariana Saavedra y Arturo Barba.

Según el portal Sensacine, los actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer recibieron apoyo psicológico para entender mejor la naturaleza de sus personajes. Lo que ha llamado la atención de los fans de esta producción es que no podría haber una tercera entrega.

¿POR QUÉ “OSCURO DESEO” NO TENDRÍA UNA TERCERA TEMPORADA?

La serie “Oscuro deseo” se acercaría a sus últimos capítulos, según lo manifestado por Jorge Poza, uno de los actores de la producción mexicana, tras lo mencionado por Sensacine.

En ese sentido, el artista brindó una entrevista al referido medio donde señala algunos detalles sobre el futuro de la serie.

“Por ahí sabíamos que en realidad es una temporada final (…) Le pusieron temporada dos, pero todo indica que es la última temporada. Hubiera dado como para cuatro temporadas porque se volvió un buen thriller que además cruzó fronteras por los temas que toca y habla el mismo idioma tanto para México, como para Israel, Abu Dabi o cualquier otro lugar”, expresó.

Oscuro deseo es una de las series preferidas por miles de personas en la plataforma de Netflix. (Foto: Netflix)

¿QUÉ OPINA JORGE POZA DE “OSCURO DESEO”?

El actor Jorge Poza también reveló lo que significa esta importante producción en su vida. Por ello, asegura que es lo mejor que ha hecho durante toda su carrera como actor.

“En lo personal, Oscuro deseo me dejó una gran relación de amistad con Erik Hayser que hoy por hoy disfruto muchísimo, es de lo más satisfactoria que me deja la serie y esto te lo diría desde la primera temporada (…) Para mí ha sido sorprendente que me escriban de países que yo en la vida había escuchado”, precisó.

Jorge Poza interpreta a Leonardo Solares en "Oscuro deseo" (Foto: Netflix)

Además, señala que la plataforma de streaming de Netflix pudo haber extendido “Oscuro deseo” un par de temporadas debido a que “se logró un cast y un crew impecable, todo parecía perfecto”.

Finalmente, sostuvo que decirle adiós a la serie lo emociona mucho aunque son sentimientos encontrados.