Desde que inició “La casa de los famosos”, cada uno de los participantes van armando sus estrategias para no ser nominados, situación que los pondría en la cuerda floja y convertirlos en los próximos eliminados. Osmariel Villalobos sabe bien cómo hacerle frente a esto, por lo que dijo, antes de ingresar, iba a ser muy observadora de todo lo que ocurre.

“Cada vez que compito siempre quiero ganar y encuentro la manera de salirme con la mía”, advirtió la reina de belleza venezolana. Debido a su forma de ser, los seguidores del reality de Telemundo se preguntan quién es la persona que conquistó su corazón y lo espera fuera del programa. Si aún no lo sabes, te contamos a continuación.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE OSMARIEL VILLALOBOS?

Osmariel Villalobos no tiene novio, aunque no le cierra las puertas al amor y quién sabe si cupido podría hacer su trabajo en “La casa de los famosos 3″.

Pese a que no tiene pareja en la actualidad, ella conquistó a varios hombres; es más, estuvo casada, pero se divorció en muy buenos términos con su exesposo, a quien tiene muy presente. Sin embargo, no todo fue felicidad para ella, ya que vivió un episodio de violencia doméstica con uno de sus novios, al que denunció.

La integrante de "La casa de los famosos" se considera una persona muy disciplinada (Foto: Osmariel Villalobos / Instagram)

¿QUIÉN FUE EL ESPOSO DE OSMARIEL VILLALOBOS?

El año 2017, Osmariel Villalobos se casó con el exfutbolista y empresario venezolano Juan Pablo Galavis, de quien guarda los mejores recuerdos. “Es un hombre espectacular, maravilloso que sumó mucho a mi vida. Él fue mi salvavidas y fortaleza en varios momentos”, señaló. Pese al amor que se sentían, terminaron divorciándose, pero no por una infidelidad.

En conversación con Luis Olavarrieta, la venezolana contó que el motivo del fin de su matrimonio fue la pérdida de su bebé cuando tenía cuatro meses de embarazo. Un duro golpe del que no pudo reponerse. “Desde ese momento que se fue el bebé, también se fue mi amor hacia Juan Pablo. Solo quedaba entender, aceptar, ya no lo veía ni admiraba como antes; había un vacío que no me lo merecía o ni él”, contó.

EL EPISODIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE VIVIÓ A MANOS DE UN NOVIO

A través de un video en su cuenta de Instagram, del 15 de agosto de 2021, Osmariel Villalobos reveló que vivió un episodio de violencia doméstica por parte de su entonces novio Germán Rosete, a quien acusó de haberla insultado y golpeado tras descubrirlo en una discoteca siéndole infiel con otra mujer.

“Los encontré besándose. Yo solo les dije: ‘Qué buen beso, y me fui’. [Pero] le salieron sus demonios. Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido; en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada”, contó en el clip de poco más de 11 minutos.

Pero las cosas no terminaron ahí, ya que cuando llegaron al hotel donde estaban alojados, la lanzó al piso, donde terminó por arrancarle la ropa para continuar con sus agresiones. No contento con ello, secuestró a su mascota y se quedó con todas sus pertenencias que se encontraban en la casa donde vivían. Ella lo denunció

¿OSMARIEL VILLALOBOS TUVO UN ROMANCE CON J BALVIN?

Entre 2014 y 2015, Osmariel Villalobos y J Balvin fueron captados en más de una ocasión juntos, por lo que comenzaron a surgir rumores de un posible romance. Para despejar esas dudas, el periodista Luis Olavarrieta le preguntó durante una entrevista si había alguien que ocupaba un lugar importante en su corazón, ella contestó afirmativamente y dijo que esa persona era el cantante J Balvin.

“Él fue una persona muy importante en mi vida y estoy segura que yo en la de él también (…). El amor se transforma, cuando ya te separas de alguien, el amor es del ser, del alma, quiero que esté bien, esté con quien esté”, señaló.

Debido a que nunca confirmó o negó si hubo algún tipo de relación con el colombiano, las dudas a veces continúan.