La quinta temporada de “Outlander” se estrenó el 14 de febrero de 2020 y luego de doce episodios terminó el domingo 10 de mayo del mismo año. En medio del nacimiento de la nueva nación estadounidense, Claire y Jamie se ven obligados a preguntarse qué tan lejos están dispuestos a ir para proteger su hogar.

A pesar de todos los intentos por cuidar a familia, los Frasers sufren un brutal golpe al final de la quinta entrega “Outlander”: Claire fue secuestrada y violada por Lionel Brown y sus hombres después de que Lionel descubriera que ella estaba usando el nombre del Dr. Rawlings para publicar artículos con consejos médicos innovadores para la gente del Ridge.

Por su parte, Jamie (Sam Heughan) reúne a Roger e Ian para recuperar a Claire y mata a todos los hombres que lastimaron a su mujer, pero le perdona la vida a Lionel para interrogarlo, pero al final Marsali le da la inyección letal.

Outlander | Temporada 5

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “OUTLANDER” EN NETFLIX?

Aunque los fans de la serie de Starz ya pueden ver online la quinta temporada de “Outlander” a través de Fox Premium, muchos se preguntan si ¿los últimos episodios de la ficción protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe llegarán pronto a Netflix?

Considerando que la cuarta entrega está disponible en la popular plataforma streaming recién desde el lunes 11 de mayo, un día después de la emisión del final de la temporada 5 en USA, es probable que la quinta temporada se una al catálogo del servicio recién tras terminar la sexta entrega en su transmisión original.

Por el momento, puedes disfrutar de las primeras cuatro temporadas del drama basado en las novelas de Diana Gabaldon en Netflix, y de la cinco en Fox Premium.

Los 12 episodios de la temporada 5 de "Outlander" 5 están disponibles en Fox Premium (Foto: Starz)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”?

Hasta el momento no se han publicado detalles oficiales de la trama para la sexta temporada de “Outlander”, pero es probable que siga el sexto libro de la serie de Diana Gabaldon. Esto significa que el programa se basará en ‘A Breath of Snow and Ashes’, que se lanzó en 2005. La novela se centra más en las secuelas de la quinta temporada, en la que Jamie se ve inmerso en la Revolución Americana.

Sin embargo, no es seguro que la nueva temporada del programa siga la trayectoria de los libros, debido a que el productor ejecutivo Ronald Moore dijo a Entertainment Weekly sobre su enfoque para las próximas temporadas de la ficcion.

"Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? "Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. “Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año”, explicó a EW.

El productor ejecutivo de la serie, Matthew B. Roberts, solo ha confirmado que la sexta entrega transcurrirá durante la Guerra de Independencia estadounidense y que Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) se encontrarán con “un nuevo grupo de colonos”.