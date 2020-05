Outlander es de esas adictivas series de TV que no puedes dejar de ver. La intrincada historia entre Clarie y Jamie, que incluye saltos temporales y aventuras fantásticas, ha sabido capturar a un público fiel que espera con ansias cada temporada.

Sin embargo, cuando una entrega acaba, llega un espacio de tiempo en el que los fanáticos de Outlander sienten la “ansiedad” por más. Ellos mismos describen esa sensación como “droughtlander”, la cual se puede paliar con otras producciones que guarden algo de similitud.

La temporada 6 de Outlander se estima que sea estrenada para el año 2021. (Foto: BBC)

A continuación te dejamos algunas series de TV que quizá te ayuden a sobrellevar la espera por la Temporada 6 de Outlander.

REIGN

Adelaide Kane, protagonista de Reign. (Foto: The CW).

La serie de Laurie McCarthy ayudará a que no se te escapen los aires de Escocia. La producción, cuya cuarta temporada puede verse en Netflix, se centra en la reina Mary Stuart de Escocia, quien llega a Francia para conocer a quien será su marido, el príncipe Francis. Este amor intrincado te recordará un poco a lo vivido en Outlander.

DOWNTON ABBEY

La icónica serie Downton Abbey. (Foto: NBC).

Si eres fanático de Outlander, de seguro que las tramas de época, en grandes palacios, terminarán enganchándote. Downton Abbey se centra en los Crawley, una familia aristocrática cuya realidad da un vuelco total cuando el futuro heredero muere en el Titanic. Se puede ver en Amazon Prime Video.

POLDARK

Aidan Turner y Eleanor Tomlinson en Poldark (Foto: BBC).

¿Algo más parecido a Outlander? Pues no debes dejar de ver Poldark, la cual cuenta la historia de Ross Poldark, un poco afortunado soldado británico que, al volver a casa, se encuentra con su padre muerto, su finca en ruinas y su prometida a punto de casarse con su primo. Puedes verla en Amazon Prime Video.

LA PEQUEÑA DORRIT

Claire Foy protagoniza Little Dorrit. (Foto: BBC).

Uno de los primeros trabajos de Claire Foy en TV. La pequeña Dorrit, basada en la novela homónima de Charles Dickens, nos cuenta la historia de Amy Dorrit, una joven costurera que nunca ha tenido una vida fácil. Ella se enamora de uno miembro de la familia para la que trabaja, lo que da pie a muchos enredos. Disponible en Amazon Prime Video.

LLAMA A LA COMADRONA

Llamen a la comadrona, otra serie de la BBC. (Foto: BBC).

En esencia, Outlander es una serie que se centra en el cuidado de los seres queridos y, de paso, en los avances médicos de Claire. Este último elemento es el que comparte con Llama a la comadrona, serie ambientada entre los años 50 y 60, y nos presenta a Jenny Lee, una recién licenciada que trabaja en un convento que atiende pacientes de un barrio pobre de Londres. Puedes rentarla en Amazon Prime Video.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”?

Hasta el momento no se han publicado detalles oficiales de la trama para la sexta temporada de “Outlander”, pero es probable que siga el sexto libro de la serie de Diana Gabaldon. Esto significa que el programa se basará en ‘A Breath of Snow and Ashes’, que se lanzó en 2005. La novela se centra más en las secuelas de la quinta temporada, en la que Jamie se ve inmerso en la Revolución Americana.

Sin embargo, no es seguro que la nueva temporada del programa siga la trayectoria de los libros, debido a que el productor ejecutivo Ronald Moore dijo a Entertainment Weekly sobre su enfoque para las próximas temporadas de la ficcion.

"Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año”, explicó a EW.

El productor ejecutivo de la serie, Matthew B. Roberts, solo ha confirmado que la sexta entrega transcurrirá durante la Guerra de Independencia estadounidense y que Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) se encontrarán con “un nuevo grupo de colonos”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “OUTLANDER” EN NETFLIX?

Aunque los fans de la serie de Starz ya pueden ver online la quinta temporada de “Outlander” a través de Fox Premium, muchos se preguntan si ¿los últimos episodios de la ficción protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe llegarán pronto a Netflix?

Considerando que la cuarta entrega está disponible en la popular plataforma streaming recién desde el lunes 11 de mayo, un día después de la emisión del final de la temporada 5 en USA, es probable que la quinta temporada se una al catálogo del servicio recién tras terminar la sexta entrega en su transmisión original.

Por el momento, puedes disfrutar de las primeras cuatro temporadas del drama basado en las novelas de Diana Gabaldon en Netflix, y de la cinco en Fox Premium.

