Pablo Motos está en el ojo de la tormenta. Resulta que el comediante Facu Díaz ha hecho algunas polémicas declaraciones, en las que reveló un lado desconocido del presentador de “El Hormiguero”. Según su testimonio, las actitudes del conductor lo alejarían de la apariencia amable que muestra en la TV y de su supuesta defensa de la libertad de expresión. ¿Quieres saber más al respecto? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que estas declaraciones llegaron después de que Motos respaldara a Alfonso Guerra, político que lamentó que ya no había libertad en España… pues no se podían hacer chistes sobre “homosexuales o enanos”.

¿Lo contradictorio en este caso? Pues, de acuerdo con Díaz, Motos no toleraría que hagan chistes sobre su físico y, por si fuera poco, su equipo intentaría persuadir a quienes se atrevan a hacerlos.

¿QUÉ DIJO FACU DÍAZ SOBRE PABLO MOTOS?

A través su canal de Twich, Facu Díaz evidenció algunas cuestionables actitudes que tendría el presentador español y que no reflejarían el discurso que proclama públicamente.

“Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales. La gente está obligada por contrato a ir a su programa para promocionar lo que sea. Con eso consigue que la gente se corte mucho al hacer chistes sobre él porque Motos luego pide cuentas y hace llamadas”, inició el humorista.

Enseguida, explicó que él “pide explicaciones cuando alguien tiene chistes sobre Motos en un show cómico. Llaman de su productora a un humorista para decirle ‘Oye, a la gente no le gusta tu chiste sobre Pablo Motos’. Esto ha pasado”.

PABLO MOTOS, ¿REALMENTE DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Díaz, de inmediato, se refirió a la libertad de expresión que aparenta defender el conductor: “Y tiene los huev*zos de decir que no se puede hacer chistes con nada, panda de sinvergüenzas que hablan de libertad de expresión. Me toca los coj*nes, no que sea de Vox sino que diga que no hay libertad de expresión. Él que censura chistes, llama para presionar a cómicos que quiten chistes sobre él”.

“No me des lecciones, Pablo Motos. Se hacen chistes sobre tu altura o sobre que tu programa es una p*ta mierda y montas un circo de p*tos locos. Está obsesionado con su imagen pública, con que nadie se ría de él y su equipo le hace un ‘Good bye Lenin’ porque no tolera que se hagan chistes de él. Si doy más detalles aquí se lía”, agregó.

Finalmente, cerró su discurso con una reveladora sentencia: “Eres el hazmerreír de la industria, lo que pasa es que eres tan poderoso y tienes tanta pasta que la gente te tiene miedo”.

OTRAS CRÍTICAS CONTRA PABLO MOTOS

Cabe resaltar que Pablo Motos también ha recibido críticas por algunas actitudes que mostró en sus entrevistas.

El cantante Rayden fue una de las personas que denunció estos comportamientos y, según su propio testimonio, una de las ‘hormigas’ del programa lo llamó para “justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa”.

Recuerdo cuando, por ser crítico con El Hormiguero, los guionistas y su presentador, me llamó una de sus hormigas por teléfono. (Adivinad cuál).

Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales pic.twitter.com/3urktCBErX — R A Y D E N | David Martínez Álvarez (@soyRayden) August 22, 2023

