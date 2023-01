Fue el momento desagradable que marcó la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee para siempre. En 1996, una grabación íntima de los esposos fue robada y luego llegó a internet, en uno de los primeros fenómenos virales que los involucrados no pudieron detener. La salvaje y accidentada relación entre la actriz de “Baywatch” y el baterista de Mötley Crüe ha sido llevada a la televisión con “Pam & Tommy” de Hulu y “Pamela, a Love Story” de Netflix, lo que ha hecho que los espectadores se pregunten sobre la verdad detrás de la aparición de la filmación personal de las celebridades. Aquí te lo contamos.

Pam y Tommy se casaron a una semana de conocerse, según Los Ángeles Times, en 1995. El músico, en sus memorias “Tommy Land”, contó que el primer flechazo que sintió por Anderson fue cuando la celebridad invitó una ronda a todo un club en una fiesta. Después, la llamó por teléfono varias veces y la ubicó en un hotel en Cancún.

La intérprete aceptó la invitación reiterativa de Lee para tomarse una copa y, después de una jornada de diversión, decidieron casarse. El músico le quitó el anillo a una amiga y le propuso matrimonio a la estrella. Ella aceptó y, a los cuatro días, se subieron al altar, a pesar de que no sabían ni dónde vivía cada uno.

De esta manera, los recién casados pasaron su luna de miel en el lago Mead, donde filmaron escenas sexuales que no deberían haber salido a la luz. Guardaron la grabación en una caja fuerte de su casa en Malibú, California. ¿Cómo el video íntimo llegó a salir de su propiedad?

Pamela Anderson y Tommy Lee en los premios "Personas por el tratamiento ético de los animales" (PETA) durante 1999 (Foto: AFP)

¿CÓMO SE FILTRÓ EL VIDEO ÍNTIMO DE PAMELA ANDERSON Y TOMMY LEE?

Así como en la serie “Pam & Tommy”, un artículo de Rolling Stone explicó que Rand Gauthier robó la caja fuerte de Pamela Anderson y Tommy Lee de su casa de Malibú y, al descubrir la grabación íntima, decidió llevarla a un estudio pornográfico y otros lugares para distribuir el video íntimo, hasta que habría recibido 50 mil dólares de un mafioso.

¿Quién era Rand Gauthier? El ladrón de la filmación sexual era un extrabajador de la casa de las estrellas, un electricista que formaba parte del grupo de empleados que estaban remodelando la propiedad de los esposos. Este tuvo problemas con Lee, quien hasta le habría apuntado con un arma según su declaración a la citada revista.

El criminal dijo que le debían 20 mil dólares y que, al volver a la mansión por sus herramientas, decidió tomar la caja fuerte. Siempre se ha dicho que lo hizo solo, pero hasta el mismo Tommy desconfió de esa versión: Gauthier aseguró que sacó la caja fuerte después de atarla a una plataforma rodante y sacarla con un camión. “No hay forma de que un hombre pueda hacerlo solo”, escribió el baterista en sus memorias.

Eso pasó a finales de 1995. La pareja se percató, a inicios de 1996, que les faltaba el video y, tras denunciar a la policía, denunció a la revista Penthouse por difundir algunas imágenes del encuentro sexual en su versión impresa. También empezaron a hacer una serie de medidas legales para evitar que el video se siga publicando. Pero todo fue en vano. En dos años, las escenas íntimas se convirtieron en virales por la red.

Pamela Anderson, que se encontraba embarazada, se agotó de la frustración de impedir que su intimidad sea comercializada sin reparo alguno y renunció a seguir intentando denunciar a los responsables. Tampoco pudo hacer dinero con el material, ya que ni los tratos con distribuidoras le salió como pensaba.

“No gané ni un dólar. Era propiedad robada. Hicimos un trato para detener todas las travesuras. Estaba embarazada de siete meses de Dylan y pensé que estaba afectando el embarazo con el estrés y me dije: ‘Ya no voy a ir a la corte. Estos abogados extraños y excitados ya no me depondrán. No quiero hablar más sobre mi vagina o mi sexo público, nada’”, declaró en Watch What Happens Live durante 2015.

Pamela Anderson y Tommy Lee besándose cuando eran pareja (Foto: Getty Images)

¿RAND GAUTHIER FUE APRESADO POR ROBAR EL VIDEO DE PAMELA ANDERSON?

No, Rand Gauthier no fue ni intervenido por haber tenido en su posesión el video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. Ni siquiera se le condenó judicialmente por la difusión del material sexual de las celebridades ni por robar la caja fuerte de su casa. El electricista tampoco ganó más dinero además de lo poco que recibió por contrabandearlo a algunas personas en VHS.

¿CÓMO VER “PAM & TOMMY”?

La serie “Pam & Tommy”, que no tuvo la venia de Pamela Anderson y Tommy Lee, es una producción de Hulu que también está disponible en la plataforma de streaming Star Plus. Puedes ver el programa de televisión sobre la relación de las celebridades, de manera online, a través de este enlace.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de la producción: