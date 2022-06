Mario Cimarro y Danna García volvieron a trabajar juntos en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” interpretando a sus icónicos personajes: Norma Elizondo y Juan Reyes. El actor cubano y la actriz colombiana demostraron que la química entre ellos sigue intacta casi dos décadas después de protagonizar la primera entrega de la exitosa producción de Telemundo que los catapultó a la fama internacional.

Inicialmente, Cimarro y García no tenían claro que fueran a participar en la secuela de “Pasión de gavilanes”. De hecho, cuando se anunció el regreso de la telenovela a Telemundo, los artistas manifestaron que no era poco probable que estuvieran en el nuevo proyecto por sus agendas laborales y temas personales; aunque felizmente esto cambió y participaron en la continuación de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Tras el final de “Pasión de gavilanes 2″, emitido el pasado 31 de mayo por Telemundo, Danna García manifestó que su reencuentro con Cimarro en el set de grabación fue muy especial y que se encontró con un Mario “supermaduro”, “centrado” y con mucho conocimiento del medio en el que se desenvuelve. ¿Qué más dijo la actriz? Aquí te contamos los detalles.

Mario Cimarro y Danna García interpretan a Norma Elizondo y Juan Reyes, respectivamente, en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ CAMBIÓ ENTRE MARIO CIMARRO Y DANNA GARCÍA?

En entrevista con People en Español, Danna García habló de su experiencia en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” y cómo fue su reencuentro con Mario Cimarro en el set de grabación después de casi dos décadas.

Danna aseguró que, a diferencia de la primera entrega de la telenovela, se encontró con un Mario “supermaduro”, “centrado” y con mucho conocimiento del medio en el que se desenvuelve. La actriz colombiana llenó de elogios al actor cubano, a quien considera un gran amigo.

“Mario ha producido él de su propio bolsillo. Tuvimos una conversación muy bonita en donde él me decía que a partir de él producir entendió muchas cosas de lo que implica hacer un proyecto y los esfuerzos económicos, físicos, mentales… para hacerlo, entonces yo siento casi que estamos ahí con una persona que nos guía mucho y que es como más maestro en ese sentido”, afirmó.

Danna García interpreta a Norma Elizondo en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

Danna García también afirmó que su compañero de trabajo le genera mucha confianza, una de las razones de la buena química que proyectan frente a las cámaras. Además, recalcó que se sintió muy apoyada por el actor cubano cuando realizaron las escenas de la telenovela.

“Mario es muy callado, es muy ermitaño; pero al mismo yo lo siento muy cercano, tal vez más cercano ahora que en esa época, más accesible. Y bueno Mario siempre ha sido una persona muy noble, pero lo siento, no sé cómo explicarlo, pero me da como mucha confianza cuando estoy con él porque sé que él está en control de la escena, me ayuda. Para mí la verdad es muy bonito grabar con Mario y me siento superapoyada por él”, agregó.

Danna García quería grabar más escenas con Mario Cimarro

García confesó que le hubiera gustado tener más escenas con Cimarro, ya que en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” la historia no se centró en ellos, sino en otras tramas, como la nueva generación de gavilanes.

“Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión [de gavilanes], si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos”, afirmó la actriz.