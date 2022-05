La segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, exitosa telenovela colombiana de Telemundo, se estrenó el 14 de febrero de 2022 y terminará el martes 31 de mayo. Tras el final del melodrama protagonizado por Danna García, Natasha Klaus, Paola Rey, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, la cadena emitirá la producción turca “Amor valiente”.

No obstante, los fanáticos se preguntan por el futuro de la historia escrita por Julio Jiménez, basándose en la telenovela “Las aguas mansas” de 1994. ¿Realmente es el final de la telenovela colombiana? ¿Habrá una tercera temporada?

Las dudas surgen a raíz de que el villano, Samuel Caballero (Sergio Goyri) apareció muy cerca del final y no ha tenido tiempo de desarrollar su historia, además de otras preguntas que podrían quedar en el aire tras el último episodio de “Pasión de gavilanes 2″.

Samuel Caballero apareció cerca del final de “Pasión de gavilanes 2” (Foto: Telemundo)

“PASIÓN DE GAVILANES”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Telemundo no ha realizado ningún anuncio oficial respecto a una nueva entrega. No obstante, el panorama no es muy alentador, debido a los números de los últimos capítulos de la telenovela, que no llegan ni al millón de espectadores, según Nielsen (NPM).

Tras el desenlace de melodrama turco “Madre”, las tres telenovelas más vistas de Estados Unidos pertenecen a Univision. La primera es “Mi fortuna es amarte” con 1 millón 555 mil de televidentes, le sigue “Soltero con hijas”, que ha llegado a alcanzar 1 millón 455 mil usuarios conectados a la pantalla chica.

Mientras que “La rosa de Guadalupe” ocupa el tercer lugar de las producciones más vistas en Estados Unidos con una cifra de 1 millón 294 mil espectadores siguiendo sus historias.

Por otro lado, la actriz Danna García, que interpreta a Norma Elizondo en “Pasión de gavilanes”, confesó en una entrevista con People en Español que le hubiera gustado tener más escenas con el actor cubano Mario Cimarro (Juan Reyes).

“Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión [de gavilanes], si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos”, declaró la intérprete de 44 años.