Rosario Montes y Panchita lograron sobrevivir a la explosión en el bar Alcalá, pero quedaron devastadas al ver como el lugar que construyeron con tanto esfuerzo y que tanta alegría les daba se convertía en cenizas. La cantante está segura de que el verdadero responsable es Samuel Caballero, así que decide confrontarlo y advertirle que nada de lo que haga la hará volver a su lado.

Por otro lado, en el penúltimo episodio de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Pedro Millares se reúne con Adela Carreño para ponerse de acuerdo en sus declaraciones y culpar de la muerte del profesor Genaro a los mellizos. Por su parte, Félix empieza a sospechar de su hermana y su novio.

Después del testimonio y el video que presentó el nieto de Aida, Erick y León son arrestados y confiesan que amarraron al profesor Carreño a una silla y lo dejaron ante el inclemente sol, pero aseguran que no lo asesinaron. En tanto, Óscar no puede quedarse de brazos cruzados y les cuenta a las autoridades que él asesinó a Pedro Millares, asimismo, lo responsabiliza de la muerte de Genaro Carreño. Lo que no sabes es que el hombre está vivo.

León y Erick son detenido por la muerte del profesor Genaro Carreño (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

¿Quién mató al profesor Genaro Carreño?

Después de revelarse que Pedro Millares, el novio de Adela y el hombre que ha estado extorsionando a los mellizos está con vida, los mellizos se quedan detenidos. Más tarde, Félix Carreño encuentra a su hermana muy preocupada y luego de una conversación, la joven decide presentarse ante las autoridades para contar la verdad.

Ante la presencia de todos, Adela confiesa que fue ella quien mató a su padre, luego que este descubriera que Pedro y ella son novios. Además, señala que lo hizo porque no podía soportar más los maltratos a lo que era sometida junto a su hermano. Finalmente, también revela que la idea de extorsionar a los mellizos fue de Pedro y que fue él quien también mató a Pascual. Horas después de la confesión, el hombre, que intentaba huir del pueblo, fue detenido por la policía. En tanto, los mellizos fueron puestos en libertad.

Adela mató a Genaro Carreño. Erick y León son puestos en libertad (Foto: Telemundo)

La muerte de Demetrio

Demetrio Jurado quería cobrar su venganza contra los Reyes Elizondo, por ello se presenta en la casa de Gabriel. El hombre amenaza con matar a Dominga si no le da todas las cosas de valor que guarda en su bóveda. Es en eso que llegan Sara, Gaby y Franco. Jurado intenta sorprenderlos, pero cuando volea hacia ellos, la madre de las Elizondo coge un arma y le dispara. El villano intenta atacarla, pero antes que dé un paso, recibe un certero disparo en el corazón. Demetrio ha muerto y Gabriela llora de nervios.

Demetrio muere en el último capítulo de "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

La renuncia de Rosario Montes

Rosario está destruida por lo que le ha pasado a su bar. Pero aún guarda esperanzas de recuperar a Juan David. Por ello lo cita por la noche, pensando en que iba a volver con ella. Pero el hijo de Juan y Norma no quiere saber nada. Y se niega a escucharla. En venganza, la cantante le llama a Gunter y le revela la ubicación de Muriel, para que Samuel vaya por ella. Después de todo, Montes decide regresar con su esposo, para intentar acabar con él.

En venganza, Rosario Montes revela la ubicación de Juan David y su hija Muriel (Foto: Telemundo)

Una romántica boda

Samuel va en busca de su hija luego que Rosario revelara su ubicación. Cuando llega la hacienda de los Reyes Elizondo, Juan David sale a hacerle frente. El joven recibe un par de golpes de parte de su suegro, antes que Muriel salga y hable con él. En la conversación, ella le revela que está embrazada y que por su nieto la deje ser feliz con el hombre que ama. En medio de todo, los Reyes Elizondo llegan a casa, quienes habían sido alertados por Panchita de la situación.

El poderoso hombre comprende que su hija ama a Juan David y ahora que formarán una familia sabe que no debe hacerle daño. Antes de irse, Samuel revela que Muriel está embarazada, lo que pone contentos a Juan, Norma y toda la familia. Días después, Juan David y Muriel se casan en una romántica boda, donde todos celebran felices la unión. Aparentemente todos terminan felices. Aparentemente...

La boda de Muriel y Juan David (Foto: Pasión de gavilanes/Instagram)

¿Quién amenaza a Los Reyes Elizondo?

Meses después de la boda de Juan David y Muriel, la pareja sigue viviendo un momento romántico junto al pequeño hijo que esperan. Sin embargo, un misterioso objeto es recibido por las tres parejas protagonistas. Juan y Norma; Franco y Sara; Óscar y Jimena se muestran preocupados por lo que llega a sus manos. Cuando lo abren, se dan cuenta que es una misiva que contenía una esquela en la que se anuncia la muerte de la familia Reyes Elizondo. “Esto es una amenaza”, pronosticó Juan Reyes al final de la historia. ¿Quién está detrás de las nuevas amenazas? ¿Es el final de “Pasión de gavilanes”?

Las amenazas a la familia Reyes Elizondo en el final de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

¿PASIÓN DE GAVILANES TENDRÁ TERCERA TEMPORADA?

El impactante e inesperado suceso con el que cerró la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, además de dejar en shock a los fans de la telenovela colombiana, también dejó abierta una posibilidad de continuar con la historia. Al menos eso es lo que piensan algunos seguidores. También porque todavía hay incógnitas que quedaron en el aire sin resolverse.

No obstante, pese al deseo de muchos, hasta la fecha Telemundo no ha confirmado que habrá una tercera temporada. De hecho, hace algunas semanas, la cadena internacional anunció su nueva programación estelar para la temporada 2022-23 y “Pasión de gavilanes 3″, no fue mencionada para nada.

Por lo tanto, a pesar que la historia de la parte dos quedó abierta para una tercera temporada, Telemundo no parece tener intenciones de llevarla a cabo, al menos no en un futuro cercano. Y tiene que ver, principalmente, por los números de los últimos capítulos de la telenovela que fueron negativos.