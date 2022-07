La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” llegó en febrero de 2022 a Telemundo con nuevas historias de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, además de una nueva generación de gavilanes. Aunque si bien tuvo un éxito regular, la actriz Lady Noriega dio su punto de vista sobre la secuela de dicha producción.

“Pasión de gavilanes 2″ generó mucha expectativa entre el público por el regreso de sus actores principales Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss. Sin embargo, la crítica señala que la nueva producción de Telemundo no se acercó al éxito que tuvo la primera entrega transmitida hace más de 20 años y retransmitida varias veces con altos índices de audiencia.

Al respecto, la actriz Lady Noriega habló sobre la baja audiencia que obtuvo la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” en los países en los que se trasmitió. La también cantante colombiana fue parte de la primera entrega, pero en la nueva no tuvo participación.

La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” llegó el 15 de febrero febrero de 2022 a Telemundo (Foto: Telemundo)

LA EXPLICACIÓN DE LADY NORIEGA DE POR QUÉ FRACASÓ “PASIÓN DE GAVILANES 2″

En entrevista con el periodista Carlos Ochoa, Lady Noriega afirmó que la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” no tuvo éxito porque no era la continuación de la historia original y porque faltaron algunos de los actores iniciales.

“No te perdiste de nada, a nadie le gustó”, dijo Lady Noriega y añadió: “¡Ay, qué pesar! No les gustó porque no llevaron a Pepita Ronderos ni al original Martín Acevedo (Jorge Cao), es que la embarraron muy duro”.

La actriz colombiana, quien hizo parte del elenco original con su personaje de ‘Pepita’ Ronderos y con su voz en las principales canciones, también habló sobre si la producción podría tener éxito en Netflix.

Lady Noriega interpretó al personaje de ‘Pepita’ Ronderos en la primera temporada de "Pasión de Gavilanes" (Foto: Telemundo)

Según declaró, Lady Noriega sostuvo que en la plataforma de streaming la audiencia puede ser muy diferente a la obtenida en televisión, un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con otras producciones como la nueva versión “Café con aroma de mujer” con William Levy y Laura Londoño.

Noriega también señaló otro motivo de por qué cree que la nueva producción de Telemundo no obtuvo la audiencia esperada, pese a la gran expectativa que generó.

“Yo creo que esta es una producción que le apuntaba a nuevas generaciones, realmente no es la continuación a la historia inicial y puede que algunos jóvenes se puedan enganchar, pero la verdad es que esa no es la tendencia de los jóvenes hoy en día, los chicos no son tan noveleros como antes”, afirmó la actriz.

Sin embargo, su entrevistador la interrumpió para decirle que las nuevas generaciones sí son amantes de este tipo de programas, “pero de las buenas novelas, no de esas cosas de thriller y de quién mató a los hijos de los gavilanes”, sostuvo Carlos Ochoa; a lo que Lady Noriega contestó: “¡Oh, my god! ¡Qué fuerte!”.