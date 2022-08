Para los fanáticos que esperaban ver la segunda temporada de “Pasión de gavilanes 2″, pero que no tenían acceso a la emisión en vivo, ahora podrán disfrutar de la telenovela en Netflix. Sin embargo, quizás se lleven una sorpresa al notar que algunos aspectos han cambiado, y no solo hablamos de la historia, sino también de los actores.

Desde el 20 de julio, la serie está disponible en Netflix. Aunque el reparto principal se mantiene, refiriéndonos a las hermanas Elizondo y los Reyes, algunos personajes secundarios fueron cambiados, mientras que para otros eligieron a diferentes actores.

Ese es el caso de Panchita, la amiga de Rosario Montes que llegó a cautivar los corazones de gran parte de la audiencia que vio la primera temporada.

¿POR QUÉ CAMBIARON A LA ACTRIZ QUE HACÍA DE PANCHITA EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Andrea Villareal es la actriz colombiana que dio vida a Francisca López, más conocida como Panchita, en la versión original de “Pasión de Gavilanes”. No obstante, para la nueva entrega, ella no fue quien participó y, en su lugar, llamaron a Constanza Hernández.

Por supuesto, esto levantó dudas en la audiencia, la cual se preguntó por qué habían decidido cambiar a la intérprete. Para absolver sus dudas, Zharick León, quien hace el papel de Rosario, dijo lo que sabía sobre el tema en una entrevista con “People en Español”.

“A mi me llegó el rumor que ella como que había adelgazado y Panchita era rellenita. Eso es lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes, porque Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos”, comentó la cantante de “Fiera inquieta”.

Andrea Villareal luce muy diferente desde que la vimos en "Pasion de gavilanes" (Foto: Andrea Villareal / Instagram)

Como menciona la actriz, Andrea Villareal tuvo pocas participaciones en la televisión luego de formar parte del elenco de “Pasión de gavilanes”. Al año siguiente, trabajó junto con Paola Rey en “La mujer en el espejo”. Finalmente, tuvo una pequeña aparición en uno de los episodios de la serie “Decisiones” en el 2010.

¿QUÉ OTROS PERSONAJES TIENEN UN NUEVO ACTOR EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Otro de los queridos personajes que han aparecido en “Pasión de Gavilanes 2″ con otros rostros es Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo que, pese a estar en una silla de ruedas, hacía un sinfín de travesuras.

El actor original era Jorge Cao, pero por motivos personales decidió renunciar. Por ello, fue reemplazado por Germán Quintero.

¿DE QUÉ TRATA “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

La segunda temporada de la telenovela consiste en 71 episodios que continúan la historia de las Elizondo y los Reyes. Aunque en la primera entrega enfrentaron muchos problemas, luego de que se casaran y tuvieran hijos, no todo fue color de rosas.

Sin embargo, el conflicto principal recae en los hijos de Norma y Juan, quienes han sido acusados de un crimen que no cometieron, por lo que deben escapar. Además, la situación en el matrimonio de Jimena y Óscar no está tan bien, mientras que Sarita y Franco decidieron dar por acabado el suyo.

TRAILER DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″